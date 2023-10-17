ВИДЕО. Один раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Дании
Последний раз эта сборная забивала в официальных матчах в 2021 году
Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.
Проходит поединок между сборной Сан-Марино и национальной командой Дании. По состоянию на 80 минуту Дания побеждает со счетом 2:1.
Хозяева сенсационно смогли забить в этом матче. На 61-й минуте гол на свой счет записал полузащитник Алессандро Голинуччи.
Для сборной Сан-Марино это первый гол с сентября 2021 года. Тогда команда разгромно проиграла Польше со счётом 1:7.
ВИДЕО. Раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Данию
GOL DE SAN MARINO, TE JURO QUE NO ES UN SUEÑO, ES TOTALMENTE REAL LO QUE ESTAMOS VIVIENDO. LO HIZO GOLINUCCI, NUESTRO NUEVO HÉROE.— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 17, 2023
LE HICIMOS UN GOL A DINAMARCA, NO LO PUEDO CREER, VOY A LLORAR,
REVIVIÓ EL FÚTBOL, TE AMO SAN MARINO DE MI VIDA 🇸🇲🇸🇲🇸🇲🇸🇲🇸🇲 pic.twitter.com/4NU42SIZto
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