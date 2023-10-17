ВИДЕО. Один раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Дании

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.

Проходит поединок между сборной Сан-Марино и национальной командой Дании. По состоянию на 80 минуту Дания побеждает со счетом 2:1.

Хозяева сенсационно смогли забить в этом матче. На 61-й минуте гол на свой счет записал полузащитник Алессандро Голинуччи.

Для сборной Сан-Марино это первый гол с сентября 2021 года. Тогда команда разгромно проиграла Польше со счётом 1:7.

ВИДЕО. Раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Данию