Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Один раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Дании
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 23:27 |
679
1

ВИДЕО. Один раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Дании

Последний раз эта сборная забивала в официальных матчах в 2021 году

17 октября 2023, 23:27 |
679
1
ВИДЕО. Один раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Дании
Twitter.

Сегодня, 17 октября, проходит 8 раунд отборочного турнира Евро-2024.

Проходит поединок между сборной Сан-Марино и национальной командой Дании. По состоянию на 80 минуту Дания побеждает со счетом 2:1.

Хозяева сенсационно смогли забить в этом матче. На 61-й минуте гол на свой счет записал полузащитник Алессандро Голинуччи.

Для сборной Сан-Марино это первый гол с сентября 2021 года. Тогда команда разгромно проиграла Польше со счётом 1:7.

ВИДЕО. Раз в два года и палка стреляет. Сан-Марино забил Данию

По теме:
Трубин – худший в составе. Стали известны оценки за матч Украины на Мальте
Молчал 17 месяцев. Мудрик отметился 2-м голом за сборную Украины
Таблицы Евро-2024. Украина – на 2 месте. Впереди – решающий матч с Италией
сборная Сан-Марино по футболу сборная Дании по футболу видео голов и обзор Евро-2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист: «Шахтер будет виноват, если не зарежет карьеру Роспутько»
Футбол | 17 октября 2023, 19:40 18
Журналист: «Шахтер будет виноват, если не зарежет карьеру Роспутько»
Журналист: «Шахтер будет виноват, если не зарежет карьеру Роспутько»

Виктор Вацко – о скандале с игроком

Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Бокс | 17 октября 2023, 10:40 0
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров
Тренер Уайлдера, спарринговавший с Усиком и Фьюри, сравнил их как боксеров

Малик Скотт назвал сильные стороны обоих бойцов

Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Футбол | 17.10.2023, 23:47
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Мальта – Украина – 1:3. Шедевр Мудрика, автогол-курьез. Видео голов, обзор
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Футбол | 17.10.2023, 02:14
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
Роналду забил 127 гол за сборную, опережая Али на 19 мячей. Что у Месси?
ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека
Футбол | 17.10.2023, 23:37
ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека
ВИДЕО. Супергол Мудрика! Хавбек исполнил шикарный удар издалека
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
Забухают всем селом)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
16.10.2023, 16:37 12
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 12
Футбол
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
Бывший тренер сборной Украины по боксу поблагодарил оккупантов
16.10.2023, 17:04 7
Бокс
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
16.10.2023, 11:10 6
Футбол
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
16.10.2023, 18:43 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем