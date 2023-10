Челси продлит контракт с универсальным игроком левого фланга

Лондонский «Челси» продлит контракт с нидерландским левым защитником Яном Матсеном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2023/24, но в нем есть опция пролонгации еще на 1 год. Именно ее хочет активировать руководство «Челси», чтобы не потерять перспективный актив бесплатно.

Ранее сообщалось об интересе к Яну Матсену со стороны «Манчестер Сити» и «Барселоны».

В этом сезоне Ян сыграл за «Челси» лишь 248 минут, но получил дебютный вызов во взрослую сборную Нидерландов, хотя еще и не дебютировал за команду.

