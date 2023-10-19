Челси продлит контракт с универсальным игроком левого фланга
Ян Матсен не уйдет из клуба бесплатно летом 2024 года
Лондонский «Челси» продлит контракт с нидерландским левым защитником Яном Матсеном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующее соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2023/24, но в нем есть опция пролонгации еще на 1 год. Именно ее хочет активировать руководство «Челси», чтобы не потерять перспективный актив бесплатно.
Ранее сообщалось об интересе к Яну Матсену со стороны «Манчестер Сити» и «Барселоны».
В этом сезоне Ян сыграл за «Челси» лишь 248 минут, но получил дебютный вызов во взрослую сборную Нидерландов, хотя еще и не дебютировал за команду.
🚨🔵 Chelsea have activated a clause into Ian Maatsen’s contract to extend his deal until June 2025.#CFC wanted to avoid free exit for the fullback as @NizaarKinsella reported.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023
Chelsea will try to get longer deal sealed in the next months or he could be sold in 2024. pic.twitter.com/k6IbvkOkCx
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