Без украинок. Определены пары 1/2 финала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу

13 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина уступила в двух сетах Чжэн Циньвень. Далее китаянка встретится с Жасмин Паолини, которая выиграла у Лауры Зигемунд.

Еще одна украинка Леся Цуренко проиграла 1-й сет Барборе Крейчиковой и снялась с поединка из-за травмы. В полуфинале чешка сыграет против Дарьи Касаткиной. Дарья в 3-м раунде турнира должна была выйти на корт против Онс Жабер, однако представительницы Туниса снялась с соревнований из-за травмы колена.

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [7] – Леся Цуренко [Q] – 6:3, RET., Цуренко

Онс Жабер [4] – Дарья Касаткина [8] – WO., Касаткина

Нижняя часть сетки

Ангелина Калинина – Чжэн Циньвень – 3:6, 2:6

Лаура Зигемунд [Q] – Жасмин Паолини – 0:6, 5:7

WTA 500 Чжэнчжоу. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова [7] – Дарья Касаткина [8]

Чжэн Циньвень – Жасмин Паолини

The FANTASTIC FOUR in Zhengzhou 🔢#ZhengzhouOpen pic.twitter.com/wzURiE5tlT