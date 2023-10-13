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WTA
13 октября 2023, 17:20 | Обновлено 13 октября 2023, 18:26
726
0

Без украинок. Определены пары 1/2 финала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу

Леся Цуренко и Ангелина Калинина завершили выступления в Китае

13 октября 2023, 17:20 | Обновлено 13 октября 2023, 18:26
726
0
Без украинок. Определены пары 1/2 финала на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

13 октября состоялись четвертьфинальные матчи на хардовом турнире серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

Вторая ракетка Украины Ангелина Калинина уступила в двух сетах Чжэн Циньвень. Далее китаянка встретится с Жасмин Паолини, которая выиграла у Лауры Зигемунд.

Еще одна украинка Леся Цуренко проиграла 1-й сет Барборе Крейчиковой и снялась с поединка из-за травмы. В полуфинале чешка сыграет против Дарьи Касаткиной. Дарья в 3-м раунде турнира должна была выйти на корт против Онс Жабер, однако представительницы Туниса снялась с соревнований из-за травмы колена.

WTA 500 Чжэнчжоу. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [7] – Леся Цуренко [Q] – 6:3, RET., Цуренко
Онс Жабер [4] – Дарья Касаткина [8] – WO., Касаткина

Нижняя часть сетки

Ангелина Калинина – Чжэн Циньвень – 3:6, 2:6
Лаура Зигемунд [Q] – Жасмин Паолини – 0:6, 5:7

WTA 500 Чжэнчжоу. Пары 1/2 финала

Барбора Крейчикова [7] – Дарья Касаткина [8]
Чжэн Циньвень – Жасмин Паолини

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WTA Чжэнчжоу Барбора Крейчикова Леся Цуренко Онс Жабер Дарья Касаткина Ангелина Калинина Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Лаура Зигемунд
Источник Sport.ua
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