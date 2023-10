Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 28) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1/4 финала украинка разгромно уступила 24-й ракетке мира из Китая Чжэн Циньвень в двух сетах за 1 час и 27 минут.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Чжэн Циньвень (Китай) – 3:6, 2:6

За матч Ангелина сделала только 1 брейк. Украинка взяла стартовый гейм 1-го сета на приеме, после чего проиграла 4 гейма подряд.

Это была третья встреча теннисисток. Калинина впервые проиграла.

Отметим, что в 1-м раунде основной сетки Чжэн обыграла другую украинскую теннисистку Катерину Володько.

В 1/2 финала турнира в Чжэнчжоу китаянка встретится с Жасмин Паолини

