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  4. Цуренко проиграла 1-й сет Крейчиковой и снялась с четвертьфинального матча
WTA
13 октября 2023, 16:36 | Обновлено 13 октября 2023, 16:40
436
3

Цуренко проиграла 1-й сет Крейчиковой и снялась с четвертьфинального матча

Леся не смогла продолжить поединок против Барборы на турнире в Чжэнчжоу

13 октября 2023, 16:36 | Обновлено 13 октября 2023, 16:40
436
3
Цуренко проиграла 1-й сет Крейчиковой и снялась с четвертьфинального матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1/4 финала украинка проиграла первый сет Барборе Крейчиковой (Чехия, WTA 18), а затем снялась с поединка.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [7] – Леся Цуренко (Украина) [Q] – 6:3, RET., Цуренко

В середине партии Цуренко вызывала физио на корт из-за проблем со спиной.

Это была вторая встреча теннисисток. В 2023 году на Ролан Гаррос Леся обыграла Барбору.

В полуфинале турнира в Чжэнчжоу Крейчикова сыграет против Дарьи Касаткиной.

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Барбора Крейчикова Леся Цуренко WTA Чжэнчжоу травма
Источник Sport.ua
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Александр Ад
чому у наших така слабка подача?Мабуть Еліна тільки більш-меньш подае..
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Олександр Науменко
Чемпіон по зняттям.
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