Цуренко проиграла 1-й сет Крейчиковой и снялась с четвертьфинального матча

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В 1/4 финала украинка проиграла первый сет Барборе Крейчиковой (Чехия, WTA 18), а затем снялась с поединка.

WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/4 финала

Барбора Крейчикова (Чехия) [7] – Леся Цуренко (Украина) [Q] – 6:3, RET., Цуренко

В середине партии Цуренко вызывала физио на корт из-за проблем со спиной.

Это была вторая встреча теннисисток. В 2023 году на Ролан Гаррос Леся обыграла Барбору.

В полуфинале турнира в Чжэнчжоу Крейчикова сыграет против Дарьи Касаткиной.

