Цуренко проиграла 1-й сет Крейчиковой и снялась с четвертьфинального матча
Леся не смогла продолжить поединок против Барборы на турнире в Чжэнчжоу
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 43) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).
В 1/4 финала украинка проиграла первый сет Барборе Крейчиковой (Чехия, WTA 18), а затем снялась с поединка.
WTA 500 Чжэнчжоу. Хард. 1/4 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) [7] – Леся Цуренко (Украина) [Q] – 6:3, RET., Цуренко
В середине партии Цуренко вызывала физио на корт из-за проблем со спиной.
Это была вторая встреча теннисисток. В 2023 году на Ролан Гаррос Леся обыграла Барбору.
В полуфинале турнира в Чжэнчжоу Крейчикова сыграет против Дарьи Касаткиной.
Barbora Krejcikova advances to the semifinals after Lesia Tsurenko retires due to injury.— wta (@WTA) October 13, 2023
Final score: 6-3.#ZhengzhouOpen pic.twitter.com/TUBgEJNHkh
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