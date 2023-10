Софьян АМРАБАТ: «Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким»

27-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, что ему легко далось решение присоединиться к «красным дьяволам».

В начале сентября было официально объявлено о переходе Амрабата из «Фиорентины» в «МЮ». По неофициальным данным, «Манчестер Юнайтед» взял в аренду Амрабата за 10 млн. евро с правом выкупа за 20 млн + 5 млн евро бонусами.

🇲🇦 Amrabat: “It was an easy decision to join Man United, I had no doubts at all”.



“I knew for a long time that United were interested. For me, it was clear that the only place I wanted to play was here. I had to be very patient”. pic.twitter.com/OZSHbJolZ7