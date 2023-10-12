Софьян АМРАБАТ: «Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким»
Марокканский полузащитник рад защищать цвета «красных дьяволов»
27-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, что ему легко далось решение присоединиться к «красным дьяволам».
«Это было легкое решение присоединиться к «Манчестер Юнайтед», у меня не было никаких сомнений. Я давно знал, что «Юнайтед» заинтересован в моем переходе. Для меня было понятно, что единственное место, где я хочу играть, это Манчестер. Мне оставалось только ждать», – сказал Амрабат.
В начале сентября было официально объявлено о переходе Амрабата из «Фиорентины» в «МЮ». По неофициальным данным, «Манчестер Юнайтед» взял в аренду Амрабата за 10 млн. евро с правом выкупа за 20 млн + 5 млн евро бонусами.
🇲🇦 Amrabat: “It was an easy decision to join Man United, I had no doubts at all”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 12, 2023
“I knew for a long time that United were interested. For me, it was clear that the only place I wanted to play was here. I had to be very patient”. pic.twitter.com/OZSHbJolZ7
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