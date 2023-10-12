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  4. Софьян АМРАБАТ: «Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким»
Англия
12 октября 2023, 21:33 |
208
0

Софьян АМРАБАТ: «Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким»

Марокканский полузащитник рад защищать цвета «красных дьяволов»

12 октября 2023, 21:33 |
208
0
Софьян АМРАБАТ: «Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким»
ФК Манчестер Юнайтед. Софьян Амрабат

27-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, что ему легко далось решение присоединиться к «красным дьяволам».

«Это было легкое решение присоединиться к «Манчестер Юнайтед», у меня не было никаких сомнений. Я давно знал, что «Юнайтед» заинтересован в моем переходе. Для меня было понятно, что единственное место, где я хочу играть, это Манчестер. Мне оставалось только ждать», – сказал Амрабат.

В начале сентября было официально объявлено о переходе Амрабата из «Фиорентины» в «МЮ». По неофициальным данным, «Манчестер Юнайтед» взял в аренду Амрабата за 10 млн. евро с правом выкупа за 20 млн + 5 млн евро бонусами.

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Софьян Амрабат Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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