Софьян АМРАБАТ: «Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким»

27-летний полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат рассказал, что ему легко далось решение присоединиться к «красным дьяволам».

«Это было легкое решение присоединиться к «Манчестер Юнайтед», у меня не было никаких сомнений. Я давно знал, что «Юнайтед» заинтересован в моем переходе. Для меня было понятно, что единственное место, где я хочу играть, это Манчестер. Мне оставалось только ждать», – сказал Амрабат.

В начале сентября было официально объявлено о переходе Амрабата из «Фиорентины» в «МЮ». По неофициальным данным, «Манчестер Юнайтед» взял в аренду Амрабата за 10 млн. евро с правом выкупа за 20 млн + 5 млн евро бонусами.