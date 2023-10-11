Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби – лучший тренер, лучший человек»
Экс-игрок «Сассуоло» – о работе с нынешним тренером «Брайтона»
Бывший игрок «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг признался, что восхищен нынешним главным тренером «Брайтона» и бывшим тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби:
«Он лучший тренер мира. Он уделяет очень много внимания деталям, он отличный человек. В каждой команде, где он работает – он делает игроков лучше. Мне было 32 года, но с ним я стал лучше.
После работы с ним в «Сассуоло» Локателли перешел в «Ювентус», Сенси – в «Интер». И так в каждой команде. Он работает 24/7. Каждая деталь во время тренировки имеет свой смысл. Это невероятно.
Он очень часто злится во время тренировок. Это потому, что он стремится к совершенству.
До перехода в «Сассуоло» я не знал, кто такой Де Дзерби. Мне позвонил агент, сказал, что Роберто хочет видеть меня в «Сассуоло». Я спросил, что мне делать в «Сассуоло», а он ответил: «Поверь, тебе захочется поработать с ним».
И мне хватило одного разговора с ним, чтобы захотеть. Он сказал: «Переходи ко мне, я сделаю тебя лучшим футболистом, чем ты когда-то был. Ты будешь играть в лучший футбол в своей жизни». Я даже не знал, что это за город Сассуоло, но я согласился.
Де Дзерби всегда максимально мотивирован. Не бывает такого, чтобы он не хотел работать, даже если он заболел. Он требует от тебя полной концентрации. Никаких разговоров и шуток – только работа. Шутить можно до тренировки, после, но не во время.
Он адаптируется к каждому сопернику. Он – псих, в хорошем смысле этого слова. Лучший тренер, лучший человек. Я на 100% уверен, что он станет великим, и говорил ему об этом. Он будет тренировать лучшие команды мира и выиграет Лигу чемпионов».
Kevin-Prince Boateng on De Zerbi 🔥— Zaan (@OnlyZaan) October 3, 2023
And this guy’s played under Klopp, Gasperini, Allegri, Valverde etc !!
Manchester United should take note 🤷🏻♂️pic.twitter.com/xrktktQxXR
Roberto De Zerbi was Boateng's coach at Sassuolo.— 🐬 @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) October 8, 2023
Listen to Kevin-Prince Boateng speak about his training methods. pic.twitter.com/xywC29a0Uf
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