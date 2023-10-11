Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби – лучший тренер, лучший человек»
Италия
11 октября 2023, 18:41 | Обновлено 11 октября 2023, 18:47
155
0

Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби – лучший тренер, лучший человек»

Экс-игрок «Сассуоло» – о работе с нынешним тренером «Брайтона»

11 октября 2023, 18:41 | Обновлено 11 октября 2023, 18:47
155
0
Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби – лучший тренер, лучший человек»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Бывший игрок «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг признался, что восхищен нынешним главным тренером «Брайтона» и бывшим тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби:

«Он лучший тренер мира. Он уделяет очень много внимания деталям, он отличный человек. В каждой команде, где он работает – он делает игроков лучше. Мне было 32 года, но с ним я стал лучше.

После работы с ним в «Сассуоло» Локателли перешел в «Ювентус», Сенси – в «Интер». И так в каждой команде. Он работает 24/7. Каждая деталь во время тренировки имеет свой смысл. Это невероятно.

Он очень часто злится во время тренировок. Это потому, что он стремится к совершенству.

До перехода в «Сассуоло» я не знал, кто такой Де Дзерби. Мне позвонил агент, сказал, что Роберто хочет видеть меня в «Сассуоло». Я спросил, что мне делать в «Сассуоло», а он ответил: «Поверь, тебе захочется поработать с ним».

И мне хватило одного разговора с ним, чтобы захотеть. Он сказал: «Переходи ко мне, я сделаю тебя лучшим футболистом, чем ты когда-то был. Ты будешь играть в лучший футбол в своей жизни». Я даже не знал, что это за город Сассуоло, но я согласился.

Де Дзерби всегда максимально мотивирован. Не бывает такого, чтобы он не хотел работать, даже если он заболел. Он требует от тебя полной концентрации. Никаких разговоров и шуток – только работа. Шутить можно до тренировки, после, но не во время.

Он адаптируется к каждому сопернику. Он – псих, в хорошем смысле этого слова. Лучший тренер, лучший человек. Я на 100% уверен, что он станет великим, и говорил ему об этом. Он будет тренировать лучшие команды мира и выиграет Лигу чемпионов».

По теме:
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Поздравляю Брайтон – у них есть еще 2 топовых игрока»
Лечче и Сассуоло огорчили друг друга, но лучшего не определили
Кевин-Принс Боатенг Сассуоло Роберто Де Дзерби
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Это последний этап войны. И он самый тяжелый»
Война | 11 октября 2023, 13:28 10
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Это последний этап войны. И он самый тяжелый»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Это последний этап войны. И он самый тяжелый»

Нас ждет длительный и самый сложный отрезок

Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Футбол | 10 октября 2023, 21:37 13
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»
Александр АЛИЕВ: «Эти игроки унизили и Динамо, и его президента Суркиса»

Экс-футболист «Динамо» прокомментировал скандал вокруг молодых игроков

Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Футбол | 11.10.2023, 17:55
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
Довбик получает больше, чем Цыганков. Какая зарплата украинцев в Жироне?
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
Футбол | 10.10.2023, 22:20
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
MEGOGO поднимает стоимость подписки. Сколько платить за просмотр ЛЧ?
Реал заплатит 10 миллионов евро за игрока Шахтера
Футбол | 11.10.2023, 12:55
Реал заплатит 10 миллионов евро за игрока Шахтера
Реал заплатит 10 миллионов евро за игрока Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА определил, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
10.10.2023, 13:09 14
Футбол
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Синнер вылетел. Определена половина участников 1/4 финала Мастерса в Шанхае
10.10.2023, 19:22
Теннис
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
Медведев и Циципас – out. Определены участники 1/8 финала Мастерса в Шанхае
09.10.2023, 19:35 4
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УЕФА не ожидал такого позора и дал заднюю»
10.10.2023, 22:47 3
Футбол
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
АЛИЕВ: «В Лимане и Сиверске – очень громко. Ситуация не из лучших»
11.10.2023, 00:29
Война
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
11.10.2023, 04:50 2
Футбол
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
Трое игроков Динамо находились в караоке-баре во время комендантского часа
09.10.2023, 17:28 51
Футбол
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
ВИДЕО. Арбитра дисквалифицировали за то, что не пожал руку ассистентке
10.10.2023, 07:20 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем