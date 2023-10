Кевин-Принс БОАТЕНГ: «Де Дзерби – лучший тренер, лучший человек»

Бывший игрок «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг признался, что восхищен нынешним главным тренером «Брайтона» и бывшим тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби:

«Он лучший тренер мира. Он уделяет очень много внимания деталям, он отличный человек. В каждой команде, где он работает – он делает игроков лучше. Мне было 32 года, но с ним я стал лучше.

После работы с ним в «Сассуоло» Локателли перешел в «Ювентус», Сенси – в «Интер». И так в каждой команде. Он работает 24/7. Каждая деталь во время тренировки имеет свой смысл. Это невероятно.

Он очень часто злится во время тренировок. Это потому, что он стремится к совершенству.

До перехода в «Сассуоло» я не знал, кто такой Де Дзерби. Мне позвонил агент, сказал, что Роберто хочет видеть меня в «Сассуоло». Я спросил, что мне делать в «Сассуоло», а он ответил: «Поверь, тебе захочется поработать с ним».

И мне хватило одного разговора с ним, чтобы захотеть. Он сказал: «Переходи ко мне, я сделаю тебя лучшим футболистом, чем ты когда-то был. Ты будешь играть в лучший футбол в своей жизни». Я даже не знал, что это за город Сассуоло, но я согласился.

Де Дзерби всегда максимально мотивирован. Не бывает такого, чтобы он не хотел работать, даже если он заболел. Он требует от тебя полной концентрации. Никаких разговоров и шуток – только работа. Шутить можно до тренировки, после, но не во время.

Он адаптируется к каждому сопернику. Он – псих, в хорошем смысле этого слова. Лучший тренер, лучший человек. Я на 100% уверен, что он станет великим, и говорил ему об этом. Он будет тренировать лучшие команды мира и выиграет Лигу чемпионов».

