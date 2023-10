ХОСЕЛУ: «Реал – это клуб моей жизни, хотел бы остаться здесь»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал, что хотел бы остаться в команде после окончания годовой аренды и поделился мнениями о трансферной саге нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Сейчас я нахожусь здесь на правах аренды, но хотел бы остаться, потому что «Реал» – это клуб моей жизни. Я хочу провести особый сезон, чтобы убедить руководство оставить меня в клубе.

Трансфер Мбаппе? Были дни, когда казалось, что его приход очень близок, были дни, когда казалось, что он не перейдет в «Реал» – сказал Хоселу.

В этом сезоне Ла Лиги Хоселу отыграл за мадридцев 9 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

⚪️ Joselu: “I’m here at Real Madrid on a loan deal with buy option, nothing else. I would really love to stay…”.



“Real Madrid is my life’s club, I want to do a special season in order to convince the club and stay here”, told @relevo. pic.twitter.com/xIEyr04WKE