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Англия
10 октября 2023, 13:30 |
203
0

Ман Юнайтед нашел нового центрального защитника в Португалии

Гонсалу Инасиу из «Спортинга» попал в список интересов «дьяволов»

10 октября 2023, 13:30 |
203
0
Ман Юнайтед нашел нового центрального защитника в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Инасиу

«Манчестер Юнайтед» добавил португальского защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу в свой список игроков для усиления позиции центрбека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также в этом списке есть еще 3 игрока: Антониу Силва («Бенфика»), Жан-Клер Тодибо («Ницца») и Эдмонд Тапсоба («Байер»). «Дьяволы» еще не определили, кто станет их новичком. Им нужно время, чтобы исследовать все детали каждого из возможных трансферов.

В этом сезоне 22-летний Гонсалу Инасиу сыграл 10 матчей за «Спортинг», не отметившись ни одним результативным действием. Несмотря на юность, он является ключевым игроком команды, не пропустив ни одной игровой минуты в этой кампании.

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Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Антониу Силва Жан-Клер Тодибо трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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