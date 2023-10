Ман Юнайтед нашел нового центрального защитника в Португалии

«Манчестер Юнайтед» добавил португальского защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу в свой список игроков для усиления позиции центрбека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Также в этом списке есть еще 3 игрока: Антониу Силва («Бенфика»), Жан-Клер Тодибо («Ницца») и Эдмонд Тапсоба («Байер»). «Дьяволы» еще не определили, кто станет их новичком. Им нужно время, чтобы исследовать все детали каждого из возможных трансферов.

В этом сезоне 22-летний Гонсалу Инасиу сыграл 10 матчей за «Спортинг», не отметившись ни одним результативным действием. Несмотря на юность, он является ключевым игроком команды, не пропустив ни одной игровой минуты в этой кампании.

🔴 Understand Manchester United have also added Gonçalo Inacio to their list of centre-backs now being monitored/scouted.



Antonio Silva, Jean-Clair Todibo and Tapsoba remain in the list. No final decision now, it will take time; based on player skills, reports, price and more. pic.twitter.com/8JA3Zjkjvf