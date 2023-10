Наставник Жироны – тренер месяца в Ла Лиге

Лучшим тренером сентября в испанской Ла Лиги был признан наставник «Жироны» Мичел Санчес.

В сентябре «Жирона» провела пять матчей в Ла Лиге, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. После седьмого тура команда сенсационно лидировала в турнирной таблице Ла Лиги. На данный момент «Жирона» идет третьей.

Напомним, за «Жирону» выступают два игрока сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик. Ранее Цыганков выбыл из игры на месяц из-за травмы.

Mr. @Michel8Sanchez. 👔❤️



🏆 The @GironaFC_Engl coach is the #LALIGAEASPORTS 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐇 for September! #LALIGACOACHOFTHEMONTH @Microsoft | #PREMIOSLALIGA