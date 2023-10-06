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Испания
06 октября 2023, 20:19 |
77
0

Наставник Жироны – тренер месяца в Ла Лиге

Мичел Санчес получил награду

06 октября 2023, 20:19 |
77
0
Наставник Жироны – тренер месяца в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Лучшим тренером сентября в испанской Ла Лиги был признан наставник «Жироны» Мичел Санчес.

В сентябре «Жирона» провела пять матчей в Ла Лиге, в которых одержала четыре победы и потерпела одно поражение. После седьмого тура команда сенсационно лидировала в турнирной таблице Ла Лиги. На данный момент «Жирона» идет третьей.

Напомним, за «Жирону» выступают два игрока сборной Украины – вингер Виктор Цыганков и форвард Артем Довбик. Ранее Цыганков выбыл из игры на месяц из-за травмы.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига
Источник Sport.ua
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