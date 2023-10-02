ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

«Жирона» официально сообщила о том, какую травму получил украинский вингер команды Виктор Цыганков и каковы сроки восстановления украинца:

«Цыганков: травма двухглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления: примерно 1 месяц».

Таким образом, Цыганков не поможет сборной Украины в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (14 и 17 октября соответственно).

Напомним, Цыганков получил травму в матче Ла Лиги против «Реала» (поражение 0:3) и попросил замену в перерыве матча.