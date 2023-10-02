ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Вингер сборной Украины пропустит один месяц
«Жирона» официально сообщила о том, какую травму получил украинский вингер команды Виктор Цыганков и каковы сроки восстановления украинца:
«Цыганков: травма двухглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления: примерно 1 месяц».
Таким образом, Цыганков не поможет сборной Украины в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (14 и 17 октября соответственно).
Напомним, Цыганков получил травму в матче Ла Лиги против «Реала» (поражение 0:3) и попросил замену в перерыве матча.
COMUNICAT MÈDIC:— Girona FC (@GironaFC) October 2, 2023
PORTU: Edema ossi al mal·lèol tibial del turmell dret i trencament de l’aponeurosi glútia esquerra. L’evolució marcarà la seva disponibilitat.
TSYGANKOV: Lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Temps de baixa aprox.: 1 mes#GironaFC
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