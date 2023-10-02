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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Испания
02 октября 2023, 15:02 |
3381
12

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова

Вингер сборной Украины пропустит один месяц

02 октября 2023, 15:02 |
3381
12
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона назвала сроки восстановления Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Циганков

«Жирона» официально сообщила о том, какую травму получил украинский вингер команды Виктор Цыганков и каковы сроки восстановления украинца:

«Цыганков: травма двухглавой мышцы бедра правой ноги. Сроки восстановления: примерно 1 месяц».

Таким образом, Цыганков не поможет сборной Украины в октябрьских матчах отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты (14 и 17 октября соответственно).

Напомним, Цыганков получил травму в матче Ла Лиги против «Реала» (поражение 0:3) и попросил замену в перерыве матча.

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Жирона Виктор Цыганков травма сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник ФК Жирона
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Комментарии 12
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OKs100
Без своего лидера команды Жироне будет сложно.
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+6
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Viktor Shuper
ля, самий топовий український гравець наразі (
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+5
APL
Мда, це погана новина
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+5
Viktor Shuper
воно дуже важко українцям грати в такому графіку, через 2 дні на третій знову матч. так навіть англійські футболісти ламаються, нічого дивного в тому нема, це дуже фізично складний графік
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+4
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Болела
Та пздц…
Ну, Ярмола ще тоді має відбігати.
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+4
Skillz
Та сама історія, що і в Динамо продовжується, тільки Вітя набирає форму, ігрові кондиції, впевненість в своїх силах, то починаються травми, дуже шкода. За збірну прийдеться Андрюліку пахать, а Вітьку скорішого відновлення.
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+3
Микола Захарченко
Здоров'я та швидкого відновлення Віті 
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+3
korsun_skif
Циганкову якнайшвидшого одужання. А за збірну Ярмоленко в основі, Зубков на заміну.
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+2
PETP0
Вкотре . Не був би таким кришталевим, можливо вже грав би в Реалі (я маю на увазі реально б грав, а не лавку полірував).
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-2
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