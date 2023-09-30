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Испания
30 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:38
421
0

Источник: Цыганков попросил замену в перерыве матча с Реалом из-за травмы

У Виктора мышечный дискомфорт, нужно сдать анализы

30 сентября 2023, 22:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:38
421
0
Источник: Цыганков попросил замену в перерыве матча с Реалом из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

30 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский футболист «красно-белых» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле только первый тайм, после чего был заменен на Валери.

После завершения поединка испанский журналист и комментатор Нил Сола в своем Twitter написал, что Цыганков попросил замену в перерыве из-за травмы:

«Цыганков попросил замену в перерыве из-за травмы. Украинец заметил мышечный дискомфорт и теперь должен сдать анализы, чтобы точно узнать, что у него».

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Виктор Цыганков Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Источник Twitter
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