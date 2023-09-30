Источник: Цыганков попросил замену в перерыве матча с Реалом из-за травмы

30 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».

Украинский футболист «красно-белых» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле только первый тайм, после чего был заменен на Валери.

После завершения поединка испанский журналист и комментатор Нил Сола в своем Twitter написал, что Цыганков попросил замену в перерыве из-за травмы:

«Цыганков попросил замену в перерыве из-за травмы. Украинец заметил мышечный дискомфорт и теперь должен сдать анализы, чтобы точно узнать, что у него».