Источник: Цыганков попросил замену в перерыве матча с Реалом из-за травмы
У Виктора мышечный дискомфорт, нужно сдать анализы
30 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «сливочных».
Украинский футболист «красно-белых» Виктор Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле только первый тайм, после чего был заменен на Валери.
После завершения поединка испанский журналист и комментатор Нил Сола в своем Twitter написал, что Цыганков попросил замену в перерыве из-за травмы:
«Цыганков попросил замену в перерыве из-за травмы. Украинец заметил мышечный дискомфорт и теперь должен сдать анализы, чтобы точно узнать, что у него».
🚨 TSYGANKOV ha demanat el canvi per lesió al descans. L’ucrainès ha notat una molèstia muscular i ha de passar proves per saber que té exactament.— Nil Solà (@Nilsola10) September 30, 2023
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