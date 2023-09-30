Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу

В начале этого сезона испанской Ла Лиги ситуация на ведущих местах турнирной таблицы этого турнира изменчива словно погода в регионе, чему точно не рады привычные лидеры чемпионской гонки – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». В последнее время этот знаменитый дуэт фаворитов решила освежить своим присутствием еще одна команда из Каталонии, «Жирона», в составе которой заметную роль играют украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Именно с их непосредственным участием команда Мичела и поднялась посреди недели на первую строчку, однако это явление было временным, поскольку «Барселона» накануне уже отвоевала свои утраченные позиции, тогда как именно против мадридского «Реала» «Жирона» и должна была сыграть домашний матч в рамках восьмого тура национального первенства. Безусловно, это была центральная игра всего уикенда испанского футбола.

А с насколько быстрых атак от хозяев она начиналась, вы видели? Фантастические моменты Эрреры и Цыганкова уже к концу четвертой минуты могли поставить фаворита пары в чрезвычайно сложное положение, однако украинцу помешала отметиться голом левая стойка чужих ворот, тогда как партнер Виктора головой пробил выше цели с очень близкого расстояния. Существовало обманчивое предчувствие, что «Реал» имеет все шансы стать очередной жертвой каталонского коллектива и его молниеносных выпадов, но этого так и не произошло.

На 17 минуте Беллингем мастерским исполнением передачи внешней стороной стопы отправил мяч на дальнюю штангу для Хоселу, а еще через четыре минуты Кроос с углового на левом фланге выложил не менее точную подачу на голову Чуамени в пределах вратарской. Оба этих эпизода были тождественными между собой в том плане, что дважды провалился опытный Дейли Блинд в позиционной защите. Мог и Беллингему впоследствии проиграть дуэль на скорости, но Гассанига откровенно спас репутацию партнера.

Итак, команда Анчелотти своего достигла с очень умеренными затратами физических ресурсов, тогда как перед футболистами Мичела возникла сложная задача по перестройке по ходу игры. «Жирона» продолжала на этом фоне атаковать и даже Довбик имел какой-никакой момент с ударом мимо дальней штанги с левого фланга штрафной, но в целом темп игры в оставшейся части первого тайма оставался полностью устраивающим гостей.

Решение Мичела после перерыва мы, мягко говоря, не поняли. С поля ушел Виктор Цыганков, а на замену ему вышел Валери Фернандес, от которого пользы для атаки вообще не было. И хотя не все так плохо было для «Жироны» в плане голевых моментов, как можно было догадаться по итоговому счету, однако без Цыганкова, а затем еще и без Довбика, которого заменил Стуани, команде хозяев поля было откровенно трудно что-то предложить соперниками. Моменты Эрреры и Лопеса, которые приходили с флангов на второй этаж, так и остались без завершения.

А что оставалось «Реалу» при таких условиях, кроме того, чтобы удерживать собственное преимущество по счету? Собственно, ничего. На отдельном энтузиазме «сливочные» построили атаку усилиями Беллингема, которую он сам потом с завершил на 71 минуте, чем в очередной раз доказал, что находится в фантастической форме. И все спокойно шло до финального свистка, как вдруг Начо захотелось в центре поля прыгнуть в ноги Порту, что повлекло за собой удаление для игрока «Реала», травму у соперника, а также большую потасовку между командами. Украинцы к ней присоединились слишком поздно, поэтому обошлось.

В следующие выходные каталонская «Жирона» сыграет в гостях против «Кадиса», тогда как мадридский «Реал» посреди недели ожидает выездной матч против итальянского «Наполи», после чего команда будет играть дома против памплонской «Осасуны».

Испанская Примера. 8-й тур.

«Жирона» – «Реал» - 0:3

Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71

Э. Гарсия, 63, Стуани, 90+5 – Аррисабалага, 83, Рюдигер, 90+5

Начо, 90+4 (грубый фол)

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Э. Гарсия, Лопес (Порту, 60), Коуту – А. Гарсия, Эррера (Солис, 87) – Савио (Торре, 79), Цыганков (Валери, 46) – Довбик (Стуани, 59).

«Реал»: Аррисабалага – Камавинга, Начо, Рюдигер, Карвахаль – Чуамени – Кроос, Вальверде (Диас, 87) – Беллингем (Себальйос, 73) – Винисиус (Родриго, 68), Хоселу (Л. Васкес, 86).

Арбитр: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания).

Стадион: «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания).

Удары (в створ): 13 (3) – 14 (7)

Угловые: 1 – 4

Оффсайды: 0 – 0.

ЖИРОНА - РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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