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Чемпионат Испании
Жирона
30.09.2023 19:30 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
30 сентября 2023, 21:34 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:09
4679
15

Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу

Команда Мичела впервые в этом сезоне проиграла соперникам в Ла Лиге

30 сентября 2023, 21:34 | Обновлено 30 сентября 2023, 22:09
4679
15
Сказка закончилась. Жирона с Цыганковым и Довбиком уступила Реалу

В начале этого сезона испанской Ла Лиги ситуация на ведущих местах турнирной таблицы этого турнира изменчива словно погода в регионе, чему точно не рады привычные лидеры чемпионской гонки – каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». В последнее время этот знаменитый дуэт фаворитов решила освежить своим присутствием еще одна команда из Каталонии, «Жирона», в составе которой заметную роль играют украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Именно с их непосредственным участием команда Мичела и поднялась посреди недели на первую строчку, однако это явление было временным, поскольку «Барселона» накануне уже отвоевала свои утраченные позиции, тогда как именно против мадридского «Реала» «Жирона» и должна была сыграть домашний матч в рамках восьмого тура национального первенства. Безусловно, это была центральная игра всего уикенда испанского футбола.

А с насколько быстрых атак от хозяев она начиналась, вы видели? Фантастические моменты Эрреры и Цыганкова уже к концу четвертой минуты могли поставить фаворита пары в чрезвычайно сложное положение, однако украинцу помешала отметиться голом левая стойка чужих ворот, тогда как партнер Виктора головой пробил выше цели с очень близкого расстояния. Существовало обманчивое предчувствие, что «Реал» имеет все шансы стать очередной жертвой каталонского коллектива и его молниеносных выпадов, но этого так и не произошло.

На 17 минуте Беллингем мастерским исполнением передачи внешней стороной стопы отправил мяч на дальнюю штангу для Хоселу, а еще через четыре минуты Кроос с углового на левом фланге выложил не менее точную подачу на голову Чуамени в пределах вратарской. Оба этих эпизода были тождественными между собой в том плане, что дважды провалился опытный Дейли Блинд в позиционной защите. Мог и Беллингему впоследствии проиграть дуэль на скорости, но Гассанига откровенно спас репутацию партнера.

Итак, команда Анчелотти своего достигла с очень умеренными затратами физических ресурсов, тогда как перед футболистами Мичела возникла сложная задача по перестройке по ходу игры. «Жирона» продолжала на этом фоне атаковать и даже Довбик имел какой-никакой момент с ударом мимо дальней штанги с левого фланга штрафной, но в целом темп игры в оставшейся части первого тайма оставался полностью устраивающим гостей.

Решение Мичела после перерыва мы, мягко говоря, не поняли. С поля ушел Виктор Цыганков, а на замену ему вышел Валери Фернандес, от которого пользы для атаки вообще не было. И хотя не все так плохо было для «Жироны» в плане голевых моментов, как можно было догадаться по итоговому счету, однако без Цыганкова, а затем еще и без Довбика, которого заменил Стуани, команде хозяев поля было откровенно трудно что-то предложить соперниками. Моменты Эрреры и Лопеса, которые приходили с флангов на второй этаж, так и остались без завершения.

А что оставалось «Реалу» при таких условиях, кроме того, чтобы удерживать собственное преимущество по счету? Собственно, ничего. На отдельном энтузиазме «сливочные» построили атаку усилиями Беллингема, которую он сам потом с завершил на 71 минуте, чем в очередной раз доказал, что находится в фантастической форме. И все спокойно шло до финального свистка, как вдруг Начо захотелось в центре поля прыгнуть в ноги Порту, что повлекло за собой удаление для игрока «Реала», травму у соперника, а также большую потасовку между командами. Украинцы к ней присоединились слишком поздно, поэтому обошлось.

В следующие выходные каталонская «Жирона» сыграет в гостях против «Кадиса», тогда как мадридский «Реал» посреди недели ожидает выездной матч против итальянского «Наполи», после чего команда будет играть дома против памплонской «Осасуны».

Испанская Примера. 8-й тур.

«Жирона» – «Реал» - 0:3

Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71

Э. Гарсия, 63, Стуани, 90+5 – Аррисабалага, 83, Рюдигер, 90+5

Начо, 90+4 (грубый фол)

«Жирона»: Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Э. Гарсия, Лопес (Порту, 60), Коуту – А. Гарсия, Эррера (Солис, 87) – Савио (Торре, 79), Цыганков (Валери, 46) – Довбик (Стуани, 59).

«Реал»: Аррисабалага – Камавинга, Начо, Рюдигер, Карвахаль – Чуамени – Кроос, Вальверде (Диас, 87) – Беллингем (Себальйос, 73) – Винисиус (Родриго, 68), Хоселу (Л. Васкес, 86).

Арбитр: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания).

Стадион: «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания).

Удары (в створ): 13 (3) – 14 (7)
Угловые: 1 – 4
Оффсайды: 0 – 0.

ЖИРОНА - РЕАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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introvert
Клас гравців атаки Реалу виявився значно вищим за клас гравців захисту Жирони, тільки й усе. Хоча реалізуй Циганков свій момент на початку гри, і все могло скластися зовсім по іншому. Штанга, банальний нефарт. Взагалі Віктор був чи не кращим в складі своєї команди - тому дуже здивувався, коли Мічел замінив його під час перерви. А після заміни Довбика інтерес до гри у мене зник остаточно. І не лише через відсутність наших - просто розумів, що гравці, які їх замінили, ніякого перевороту в грі здійснити не спроможні.
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+8
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Octopus
Че сразу закончилась? Вон Ман Сити тоже проиграл. Успешные команды отличает то, что они легко оправляются от неудач. Надеюсь, Жирону не сломит в целом это поражение, а то после второго гола они поникли.
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+6
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apepa
Реал просто сильнее. Нашей ukrainian connection в Жироне удачи в следующих матчах. Особенно с Барсой)..
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+1
Выталкиватель парашутистов
 Вчера писал на этом сайте, что Жирона получит свою троечку, если не больше. Старт у них получился хороший, но далеко на интузиазме не уедешь, дай Бог, чтобы они вошли кубковую зону по итогам чемпионата....
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0
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Viktor Shuper
рахунок не по грі абсолютно. як мінімум на 2 голи Жирона точно награла, але несподівано підвела реалізація. дуже прикро, у них вистачало моментів щоб забити і хто-зна як би пішла гра, якби той же Циганков забив на 9 хвилині
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0
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Burevestnik
нічого трагічного не сталося.
зарплатна відомість у Реала майже в 15 разів більша чім у Жирони.
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0
bossi
Реал  просто  круче.
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0
Galex
То була прелюдія.
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-5
igor shmuylo
тут и сказочке конец .а кто смотрел   молодец .не надо раньше  поезда  бежать  в переди . а еще предстоит играть с барсой и атлетико  .
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-6
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