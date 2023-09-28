30 сентября на «Монтиливи» пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка намечен на 19:30 по киевскому времени.

Жирона

Клуб проводит только четвертый год в формате Ла Лиги за всю историю, и второй кряду. В прошлой темпораде, вернувшись после трехлетней паузы, через плей-офф, жиронцы стали одним из главных открытий розыгрыша. Немного не хватило для того, чтобы до конца бороться за еврокубки, но в верхней части таблицы Цыганков и компания финишировали по праву. Летом к коллективу присоединился еще 1 украинец, Довбик. По нему есть вопросы, но Артем, как и Виктор, улучшает постепенно статистику голами и передачами. Хотя ярче смотрятся Савио с Янгелем Эррерой. В итоге, начав с 1:1 в Сан-Себастьяне, потом подопечные Мичела Санчеса штамповали победы, заскочив в прошлую субботу даже на первое место. И это не смутило - обыграли и Вильярреал 2:1 в волевом стиле, причем именно Довбик сравнивал счет.

Реал (Мадрид)

Команда в этом сезоне явно пытается отвоевать позиции, что были утрачены в прошлом розыгрыше, с неудачами в Примере и Лиге чемпионов. Правда, Флорентино Перес для сливочных на этот раз приобрел только одного мега-звездного футболиста, Беллингема, а дыры, связанные с уходом Бензема и травмой Куртуа, просто затыкали более-менее достойными вариантами, с арендами Хоселу и Кепы. Впрочем, Джуд много забивает, в том числе и в Лиге чемпионов - именно он оформил 1:0 с дебютирующим берлинским Унионом, оказавшись в добавленные минуты на нужном месте, чтобы добить в уже пустые ворота. В Примере получилось стартовать при стопроцентном результате, в том числе начав с 2:0 с Атлетиком. Но со следующим принципиальным противником, Атлетико, все закончилось в прошлые выходные поражением 1:3. Потом обыграли Лас-Пальмас, но все равно 1-е место было утрачено.

Статистика личных встреч

Невероятно, но у Жироны 2 победы и ничья с галактикос в трех последних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом столичного гранда. Но жиронцы тоже хороши, поэтому ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).