Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Жирона
30.09.2023 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 сентября 2023, 16:43 | Обновлено 28 сентября 2023, 16:57
1768
2

Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 30 сентября в 19:30 по Киеву

28 сентября 2023, 16:43 | Обновлено 28 сентября 2023, 16:57
1768
2
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос и Виктор Цыганков

30 сентября на «Монтиливи» пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка намечен на 19:30 по киевскому времени.

Жирона

Клуб проводит только четвертый год в формате Ла Лиги за всю историю, и второй кряду. В прошлой темпораде, вернувшись после трехлетней паузы, через плей-офф, жиронцы стали одним из главных открытий розыгрыша. Немного не хватило для того, чтобы до конца бороться за еврокубки, но в верхней части таблицы Цыганков и компания финишировали по праву. Летом к коллективу присоединился еще 1 украинец, Довбик. По нему есть вопросы, но Артем, как и Виктор, улучшает постепенно статистику голами и передачами. Хотя ярче смотрятся Савио с Янгелем Эррерой. В итоге, начав с 1:1 в Сан-Себастьяне, потом подопечные Мичела Санчеса штамповали победы, заскочив в прошлую субботу даже на первое место. И это не смутило - обыграли и Вильярреал 2:1 в волевом стиле, причем именно Довбик сравнивал счет.

Реал (Мадрид)

Команда в этом сезоне явно пытается отвоевать позиции, что были утрачены в прошлом розыгрыше, с неудачами в Примере и Лиге чемпионов. Правда, Флорентино Перес для сливочных на этот раз приобрел только одного мега-звездного футболиста, Беллингема, а дыры, связанные с уходом Бензема и травмой Куртуа, просто затыкали более-менее достойными вариантами, с арендами Хоселу и Кепы. Впрочем, Джуд много забивает, в том числе и в Лиге чемпионов - именно он оформил 1:0 с дебютирующим берлинским Унионом, оказавшись в добавленные минуты на нужном месте, чтобы добить в уже пустые ворота. В Примере получилось стартовать при стопроцентном результате, в том числе начав с 2:0 с Атлетиком. Но со следующим принципиальным противником, Атлетико, все закончилось в прошлые выходные поражением 1:3. Потом обыграли Лас-Пальмас, но все равно 1-е место было утрачено.

Статистика личных встреч

Невероятно, но у Жироны 2 победы и ничья с галактикос в трех последних очных поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом столичного гранда. Но жиронцы тоже хороши, поэтому ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,63).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФОТО. Помощник Реброва навестил Довбика и Цыганкова в Жироне
Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ярмолюк и Зинченко обменялись футболками после матча Кубка лиги
Футбол | 28 сентября 2023, 15:37 0
ФОТО. Ярмолюк и Зинченко обменялись футболками после матча Кубка лиги
ФОТО. Ярмолюк и Зинченко обменялись футболками после матча Кубка лиги

Встреча завершилась победой «Арсенала»

С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
Футбол | 27 сентября 2023, 21:59 30
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге

Виктор Цыганков поучаствовал в ключевой атаке, сделав предголевой пас

Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Футбол | 28.09.2023, 06:25
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Определены 7 из 8 четвертьфиналистов. Итоги игрового дня Кубка Украины
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Футбол | 28.09.2023, 12:54
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 27.09.2023, 19:02
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Залищук
московського гранда, Реал тепер кацапський
Ответить
+3
Pop Pop
московського гранда!?ви що з дуба впали,ну й помилочки у вас спорт юа!
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко назначен внештатным советником Президента Украины
26.09.2023, 21:55 60
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 14
Футбол
Отец Фьюри уверен в победе над Майком Тайсоном в андеркарде боя своего сына
Отец Фьюри уверен в победе над Майком Тайсоном в андеркарде боя своего сына
27.09.2023, 11:17 5
Бокс
Горан ПОПОВ: «Когда Милевский выпивал, его голова менялась»
Горан ПОПОВ: «Когда Милевский выпивал, его голова менялась»
27.09.2023, 12:22 1
Футбол
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
27.09.2023, 21:30 27
Футбол
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
Коментатор Setanta: «Хотел бы, чтобы мой пес был верным как Цыганык»
27.09.2023, 07:24 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем