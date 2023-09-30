В субботу, 30-го сентября, состоится поединок 8-го тура испанской Примеры, в котором сразятся «Жирона» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», начало в 19:30.

Посреди текущей недели в Испании обзавелся новый лидер чемпионской гонки – каталонская «Жирона», в составе которой выступают сразу два футболиста с украинским паспортом: Виктор Цыганков и Артем Довбик. Однако уже сейчас команда Мичела переместилась назад на вторую строчку, так как «Барселона» открыла тур победой над «Севильей» (1:0), но и на этом неприятные новости для новоиспеченного лидера могут не ограничиться. «Реал» вновь едет в Каталонию, но теперь уже с двумя конкретными целями – взять реванш за поражение в прошлом сезоне (2:4) и окончательно остудить запал неожиданного конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.