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Чемпионат Испании
Жирона
30.09.2023 19:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
30 сентября 2023, 02:39 |
38
0

Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура испанской Примеры

30 сентября 2023, 02:39 |
38
0
Жирона – Реал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30-го сентября, состоится поединок 8-го тура испанской Примеры, в котором сразятся «Жирона» и мадридский «Реал». Матч пройдет в Жироне (Испания), на поле стадиона «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи», начало в 19:30.

Посреди текущей недели в Испании обзавелся новый лидер чемпионской гонки – каталонская «Жирона», в составе которой выступают сразу два футболиста с украинским паспортом: Виктор Цыганков и Артем Довбик. Однако уже сейчас команда Мичела переместилась назад на вторую строчку, так как «Барселона» открыла тур победой над «Севильей» (1:0), но и на этом неприятные новости для новоиспеченного лидера могут не ограничиться. «Реал» вновь едет в Каталонию, но теперь уже с двумя конкретными целями – взять реванш за поражение в прошлом сезоне (2:4) и окончательно остудить запал неожиданного конкурента.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Жирона» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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