Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги
30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.
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Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.
Голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе королевского клуба, уступив место Кепе Аррисабалаге.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
Ла Лига. 8-й тур. 30 сентября
Жирона – Реал – 0:3 (матч продолжается)
Голы: Хоселу, 17, Тчуамени, 21, Беллингем, 71
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Хоселу, 17 мин.
ГОЛ! 0:2 Тчуамени, 21 мин.
ГОЛ! 0:3 Беллингем, 71 мин.
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