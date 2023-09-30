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  4. Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
30 сентября 2023, 21:17 |
2125
0

Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги

30 сентября 2023, 21:17 |
2125
0
Жирона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе королевского клуба, уступив место Кепе Аррисабалаге.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

Ла Лига. 8-й тур. 30 сентября

Жирона – Реал – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Хоселу, 17, Тчуамени, 21, Беллингем, 71

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Хоселу, 17 мин.

ГОЛ! 0:2 Тчуамени, 21 мин.

ГОЛ! 0:3 Беллингем, 71 мин.

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Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Орельен Тчуамени Хоселу
Источник Sport.ua
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