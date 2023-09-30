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Испания
30 сентября 2023, 20:20 | Обновлено 30 сентября 2023, 21:14
4275
2

ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл как, бить в матче с Реалом

Артем вышел 1 на 1 с голкипером, однако удар у украинца явно не получился

30 сентября 2023, 20:20 | Обновлено 30 сентября 2023, 21:14
4275
2
ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл как, бить в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

При счете 2:0 в пользу «сливочных» Довбик вышел 1 на 1 с голкипером, однако удар у украинского форварда явно не получился.

❗️ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забил как бить в матче с Реалом

После первого тайма счет 2:0 в пользу столичной команды.

Ранее Цыганков попал в штангу на 4-й минуте встречи.

Голами за «Реал» отличились Хоселу и Тчуамени.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
Якщо мова про перший тайм, то яке там один на один, бив під пресингом з мінімальними шансами на успіх. Це навіть напівмоментом не назвеш. От у Циганкова момент був убивчим - не пощастило.
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GloryUkraine
Мандраж.
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