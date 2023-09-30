ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл как, бить в матче с Реалом
Артем вышел 1 на 1 с голкипером, однако удар у украинца явно не получился
30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.
При счете 2:0 в пользу «сливочных» Довбик вышел 1 на 1 с голкипером, однако удар у украинского форварда явно не получился.
❗️ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забил как бить в матче с Реалом
После первого тайма счет 2:0 в пользу столичной команды.
Ранее Цыганков попал в штангу на 4-й минуте встречи.
Голами за «Реал» отличились Хоселу и Тчуамени.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Канониры» обыграли соперников со счетом 4:0
На 55-й минуте счет в игре 0:0