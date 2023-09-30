ВИДЕО. Довбик, как так? Украинский форвард забыл как, бить в матче с Реалом

30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

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Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

При счете 2:0 в пользу «сливочных» Довбик вышел 1 на 1 с голкипером, однако удар у украинского форварда явно не получился.

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После первого тайма счет 2:0 в пользу столичной команды.

Ранее Цыганков попал в штангу на 4-й минуте встречи.

Голами за «Реал» отличились Хоселу и Тчуамени.

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