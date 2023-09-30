30 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтиливи» в Жироне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция