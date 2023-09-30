30.09.2023 19:30 – 20’ 0 : 1
Испания30 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:36
6336
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Жирона – Реал Мадрид. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги 30 сентября в 19:30 по Киеву
30 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:36
6336
7
30 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтиливи» в Жироне.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона - Реал МадридСмотреть трансляцию
События матча
17’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
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Комментарии 7
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Взагалі то включаю GooooL.ORG,а там завжди два десятка країн вибирай не хочу,але сьогодні йду за сетантою.
Пишу для Kadaad. Якщо не влаштовує барижне ігого. Вмикається eleven sport 2 (польша). І посилаємо орківський матч за кораблем.
Защита не конек Жироны, пытаются пока проявить свои лучшие качества, главное забить пока есть силы. Реал спокойно ждет свое время.
А почему мегого барыжное ? Весь мир смотрит на разных платформах платно матчи .И платят намного больше чем мы
Включаем матч гв и показываем средний палец барыжному игого!!!
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