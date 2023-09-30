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Чемпионат Испании
Жирона
30.09.2023 19:30 – 20 0 : 1
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
30 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:36
6336
7

Жирона – Реал Мадрид. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги 30 сентября в 19:30 по Киеву

30 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 30 сентября 2023, 19:36
6336
7
Жирона – Реал Мадрид. Цыганков и Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтиливи» в Жироне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона - Реал Мадрид
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События матча

17’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
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Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Виктор Цыганков Андрей Лунин Артем Довбик
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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pol-55
Взагалі то включаю GooooL.ORG,а там завжди два десятка країн вибирай не хочу,але сьогодні йду за сетантою.
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+4
Володимир Холстінін
Пишу для Kadaad. Якщо не влаштовує барижне  ігого. Вмикається eleven sport 2 (польша). І посилаємо орківський матч за кораблем.
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+4
Octopus
Защита не конек Жироны, пытаются пока проявить свои лучшие качества, главное забить пока есть силы. Реал спокойно ждет свое время.
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0
Alexx
А почему мегого барыжное ? Весь мир смотрит на разных платформах платно матчи .И платят намного больше чем мы 
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0
kadaad
Включаем матч гв и показываем средний палец барыжному игого!!! 
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-7
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