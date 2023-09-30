Европейская Суперлига30 сентября 2023, 19:50 |
11443
0
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
У Виктора была отличная возможность вывести Жирону вперед на 4-й минуте
30 сентября 2023, 19:50 |
11443
0
30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.
На 4-й минуте встречи у Виктора была отличная возможность вывести свою команду вперед, однако мяч после удара украинца попал в штангу.
❗️ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
Голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе королевского клуба, уступив место Кепе Аррисабалаге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 30 сентября 2023, 08:10 0
Но без нокаута уходить из боя не стоит
Футбол | 30 сентября 2023, 08:15 0
Главные новости за 29 сентября на Sport.ua
Футбол | 30.09.2023, 19:50
Футбол | 30.09.2023, 16:30
Футбол | 29.09.2023, 23:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.09.2023, 22:49 1
28.09.2023, 19:07 4
29.09.2023, 12:29 4
28.09.2023, 20:34 3
29.09.2023, 22:03 3
29.09.2023, 07:15 10
29.09.2023, 14:15 12
29.09.2023, 20:04