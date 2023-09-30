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Европейская Суперлига
30 сентября 2023, 19:50 |
11443
0

ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом

У Виктора была отличная возможность вывести Жирону вперед на 4-й минуте

30 сентября 2023, 19:50 |
11443
0
ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Джуд Беллингем

30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

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Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

На 4-й минуте встречи у Виктора была отличная возможность вывести свою команду вперед, однако мяч после удара украинца попал в штангу.

❗️ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе королевского клуба, уступив место Кепе Аррисабалаге.

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Источник Sport.ua
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