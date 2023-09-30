ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом

30 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

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Украинские футболисты «красно-белых» Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в стартовом составе команды.

На 4-й минуте встречи у Виктора была отличная возможность вывести свою команду вперед, однако мяч после удара украинца попал в штангу.

❗️ВИДЕО. Довбик схватился за голову. Цыганков попал в штангу в матче с Реалом

Голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе королевского клуба, уступив место Кепе Аррисабалаге.