Цыганков пропустит матчи сборной Украины? Назван возможный диагноз Виктора

30 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид (0:3) украинский футболист «красно-белых» Виктор Цыганков получил травму и самостоятельно попросил замену по окончанию первого тайма.

Предположительно, Виктор надорвал связки задней поверхности бедра. В таком случае украинцу понадобится 2-3 недели на восстановление, что означает отсутствие Цыганкова в матчах за сборную Украины в октябре.

В октябре 2023 года «желто-синие» проведут поединки квалификации Евро-2024 против национальных команд Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

Точный диагноз Цыганкову поставит медицинский персонал «Жироны» завтра, 1 октября.