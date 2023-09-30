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Чемпионат Европы
30 сентября 2023, 23:19 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:21
1768
0

Цыганков пропустит матчи сборной Украины? Назван возможный диагноз Виктора

Украинец надорвал связки задней поверхности бедра

30 сентября 2023, 23:19 | Обновлено 30 сентября 2023, 23:21
1768
0
Цыганков пропустит матчи сборной Украины? Назван возможный диагноз Виктора
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

30 сентября в матче 8-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид (0:3) украинский футболист «красно-белых» Виктор Цыганков получил травму и самостоятельно попросил замену по окончанию первого тайма.

Предположительно, Виктор надорвал связки задней поверхности бедра. В таком случае украинцу понадобится 2-3 недели на восстановление, что означает отсутствие Цыганкова в матчах за сборную Украины в октябре.

В октябре 2023 года «желто-синие» проведут поединки квалификации Евро-2024 против национальных команд Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

Точный диагноз Цыганкову поставит медицинский персонал «Жироны» завтра, 1 октября.

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Источник: Цыганков попросил замену в перерыве матча с Реалом из-за травмы
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Источник Sport.ua
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