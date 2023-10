ВИДЕО. Бекхэм заставил жену признаться, что она была не из рабочего класса

В документальный фильм об экс-футболисте «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиде Бекхэме, который вышел на Netflix, вошел забавный разговор Дэвида и его супруги Виктории.

Виктория Бекхэм рассказывала о своем происхождении, но муж, который находился в другой комнате, вынужден был вмешаться.

– Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали. Мы из рабочего класса, – заявила Виктория.

– Будь честной!, – парировал Дэвид.

– Я говорю честно!

– На какой машине папа возил тебя в школу?

– Мой папа занимался...

– Нет. Один ответ.

– Мой папа...

– Что это была за машина?

– Это непростой ответ...

– На какой машине папа возил тебя в школу?

– Смотря о чем идет речь...

– Нет. Нет, нет, нет, нет.

– Ну, хорошо. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce.

– Спасибо, – сказал Бекхэм и скрылся за дверью.

Hahahaha David Beckham wasn’t having Victoria as coming from a working class family. pic.twitter.com/sVBM7IxK6T