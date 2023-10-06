ВИДЕО. Бекхэм заставил жену признаться, что она была не из рабочего класса
В документальный фильм о бывшем футболисте попал забавный момент
В документальный фильм об экс-футболисте «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиде Бекхэме, который вышел на Netflix, вошел забавный разговор Дэвида и его супруги Виктории.
Виктория Бекхэм рассказывала о своем происхождении, но муж, который находился в другой комнате, вынужден был вмешаться.
– Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали. Мы из рабочего класса, – заявила Виктория.
– Будь честной!, – парировал Дэвид.
– Я говорю честно!
– На какой машине папа возил тебя в школу?
– Мой папа занимался...
– Нет. Один ответ.
– Мой папа...
– Что это была за машина?
– Это непростой ответ...
– На какой машине папа возил тебя в школу?
– Смотря о чем идет речь...
– Нет. Нет, нет, нет, нет.
– Ну, хорошо. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce.
– Спасибо, – сказал Бекхэм и скрылся за дверью.
Hahahaha David Beckham wasn’t having Victoria as coming from a working class family. pic.twitter.com/sVBM7IxK6T— AFC GLEN (@AFC_GLEN) October 4, 2023
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