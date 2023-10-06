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Major League Soccer
06 октября 2023, 09:40 | Обновлено 06 октября 2023, 09:50
1031
3

ВИДЕО. Бекхэм заставил жену признаться, что она была не из рабочего класса

В документальный фильм о бывшем футболисте попал забавный момент

06 октября 2023, 09:40 | Обновлено 06 октября 2023, 09:50
1031
3
ВИДЕО. Бекхэм заставил жену признаться, что она была не из рабочего класса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

В документальный фильм об экс-футболисте «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвиде Бекхэме, который вышел на Netflix, вошел забавный разговор Дэвида и его супруги Виктории.

Виктория Бекхэм рассказывала о своем происхождении, но муж, который находился в другой комнате, вынужден был вмешаться.

– Мы оба выросли в семьях, которые очень много работали. Мы из рабочего класса, – заявила Виктория.
– Будь честной!, – парировал Дэвид.
– Я говорю честно!
– На какой машине папа возил тебя в школу?
– Мой папа занимался...
– Нет. Один ответ.
– Мой папа...
– Что это была за машина?
– Это непростой ответ...
– На какой машине папа возил тебя в школу?
– Смотря о чем идет речь...
– Нет. Нет, нет, нет, нет.
– Ну, хорошо. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce.
– Спасибо, – сказал Бекхэм и скрылся за дверью.

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Дэвид Бекхэм видео
Источник Twitter
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Олег Мандрівник
Как в том анекдотеНаша семья бедная. Наш водитель очень бедный, наш повар совсем бедный, а наш садовник вообще нищий
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0
Выталкиватель парашутистов
Это не показатель на какой машине ездил папа. Мой сосед, слесарь на СТО с запасом слов не более 3-х тысяч, ездит на Мерседесе 600....
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0
justhateme
Ясно що він пригорів, бо в нього була дійсно сімʼя з робітничого класу. Ніщо так не бісить, як мажори, які намагаються прикинутись вихідцями з самих низів. Особливо дівчина яка мала прізвисько Posh Spice
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0
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