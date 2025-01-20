Роналду обогнал Месси. Опубликованы доходы футболистов на рекламе

Компания Game Set & Match опубликовала доходы известных футболистов, которые они получают благодаря рекламе в социальной сети Instagram.

Рейтинг возглавил представитель сборной Португалии Криштиану Роналду – один пост приносит 1,4 млн евро. На втором месте расположился аргентинец Лионель Месси (1,1 млн евро). Тройку лучших по этому показателю замкнул Неймар, который зарабатывает 615 тысяч евро за каждый рекламный пост в Instagram.

В десятке нашлось место многим известным футболистам – например, Килиан Мбаппе идет пятым (почти 384 тысячи евро), а завершивший карьеру Роналдиньо разместился на шестой позиции.

Рейтинг футболистов по сумме доходов от рекламы в Instagram