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20 января 2025, 13:29 |
523
0

Роналду обогнал Месси. Опубликованы доходы футболистов на рекламе

Португальский игрок зарабатывает 1,4 млн евро за один пост в Instagram

20 января 2025, 13:29 |
523
0
Роналду обогнал Месси. Опубликованы доходы футболистов на рекламе
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Компания Game Set & Match опубликовала доходы известных футболистов, которые они получают благодаря рекламе в социальной сети Instagram.

Рейтинг возглавил представитель сборной Португалии Криштиану Роналду – один пост приносит 1,4 млн евро. На втором месте расположился аргентинец Лионель Месси (1,1 млн евро). Тройку лучших по этому показателю замкнул Неймар, который зарабатывает 615 тысяч евро за каждый рекламный пост в Instagram.

В десятке нашлось место многим известным футболистам – например, Килиан Мбаппе идет пятым (почти 384 тысячи евро), а завершивший карьеру Роналдиньо разместился на шестой позиции.

Рейтинг футболистов по сумме доходов от рекламы в Instagram

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рейтинг Лионель Месси Криштиану Роналду Дэвид Бекхэм Килиан Мбаппе Неймар Роналдиньо Мохамед Салах Карим Бензема Серхио Рамос Марсело
Микола Титюк Источник: Instagram
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