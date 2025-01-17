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17 января 2025, 09:10 |
1429
2

ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает

Ребека Лус снова сделала несколько заявлений

17 января 2025, 09:10 |
1429
2
ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает
Instagram. Ребека Лус и Дэвид Бекхэм

Ребека Лус, которая получила славу «любовницы Дэвида Бекхэма», снова заговорила об интрижке с экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» и «Реала», а ныне – совладельцем «Интер Майами».

Недавно Ребека дала интервью испанскому изданию El Mundo, в котором подтвердила, что её роман из Бекхэмом был реальным.

Девушка работала помощницей и няней в доме Бекхэмов, когда те переехали в Мадрид.

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«Я была первым человеком, которого они видели утром. Я предлагала планы на день», – рассказала Ребека.

В то же время бывшая няня поделилась реакцией на её поступок со стороны общества:

«Мне было очень тяжело. Мои родители записывали все эфиры на VHS, они переживали не меньше меня. Испанцы считали это нормальным. В Англии меня ненавидели, ведь Дэвид был их любимцем. А в Нидерландах, наоборот, радовались, что я имела связь с Бекхэмом».

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Артем Діхтяренко Источник: El Mundo
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Serhii P.
Згадала бабка як дівкою була  Це було років 20 тому )
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