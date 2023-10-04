Ждет Калинину? Свентек отдала Линетт всего 2 гейма на супертурнире в Пекине
Ига в двух сетах уверенно переиграла Магду
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).
Во 3-м раунде соревнований полька в двух сетах разгромила свою соотечественницу Магду Линетт (WTA 25) за 1 час и 6 минут.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала
Магда Линетт (Польша) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 1:6
Это была первая встреча теннисисток.
Для Иги эта победа стала 60-й в 2023 году.
В четвертьфинале турнира в Пекине Свентек сыграет против победительницы матча Каролин Гарсия – Ангелина Калинина.
60th win of 2023 😤@iga_swiatek locks in her quarterfinal spot!#ChinaOpen pic.twitter.com/ofV4z66coc— wta (@WTA) October 4, 2023
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