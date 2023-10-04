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  4. Ждет Калинину? Свентек отдала Линетт всего 2 гейма на супертурнире в Пекине
WTA
04 октября 2023, 16:05 | Обновлено 04 октября 2023, 16:13
607
1

Ждет Калинину? Свентек отдала Линетт всего 2 гейма на супертурнире в Пекине

Ига в двух сетах уверенно переиграла Магду

04 октября 2023, 16:05 | Обновлено 04 октября 2023, 16:13
607
1
Ждет Калинину? Свентек отдала Линетт всего 2 гейма на супертурнире в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во 3-м раунде соревнований полька в двух сетах разгромила свою соотечественницу Магду Линетт (WTA 25) за 1 час и 6 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Магда Линетт (Польша) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 1:6

Это была первая встреча теннисисток.

Для Иги эта победа стала 60-й в 2023 году.

В четвертьфинале турнира в Пекине Свентек сыграет против победительницы матча Каролин Гарсия – Ангелина Калинина.

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Магда Линетт Ига Свёнтек WTA Пекин
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Fdail
Цікаво, що навіть з урахуванням того, що Гарсія та Геля не так давно зустрічались,коефіцієнти на них не дуже сильно різняться.  
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