Ждет Калинину? Свентек отдала Линетт всего 2 гейма на супертурнире в Пекине

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в четвертьфинал хардового турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай).

Во 3-м раунде соревнований полька в двух сетах разгромила свою соотечественницу Магду Линетт (WTA 25) за 1 час и 6 минут.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Магда Линетт (Польша) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 1:6

Это была первая встреча теннисисток.

Для Иги эта победа стала 60-й в 2023 году.

В четвертьфинале турнира в Пекине Свентек сыграет против победительницы матча Каролин Гарсия – Ангелина Калинина.

