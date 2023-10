Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине

3 октября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 500 в Пекине (Китай).

Первый сеяный Карлос Алькарас в двух сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Еще в одном матче немец Александр Зверев уступил Даниилу Медведеву.

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [6] – Карлос Алькарас [1] – 7:6(4), 6:1

Даниил Медведев [2] – Александр Зверев [8] – 6:4, 6:3

See you in tomorrow’s final!@DaniilMedwed vs @janniksin

Who will clinch the title here in Beijing? #2023ChinaOpen pic.twitter.com/05KDYYducD