ATP03 октября 2023, 18:23 | Обновлено 03 октября 2023, 18:42
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Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
Янник Синнер остановил лидера посева
03 октября 2023, 18:23 | Обновлено 03 октября 2023, 18:42
1074
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3 октября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 500 в Пекине (Китай).
Первый сеяный Карлос Алькарас в двух сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру.
Еще в одном матче немец Александр Зверев уступил Даниилу Медведеву.
АТР 500 Пекин. 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [6] – Карлос Алькарас [1] – 7:6(4), 6:1
Даниил Медведев [2] – Александр Зверев [8] – 6:4, 6:3
See you in tomorrow’s final!@DaniilMedwed vs @janniksin— China Open (@ChinaOpen) October 3, 2023
Who will clinch the title here in Beijing? #2023ChinaOpen pic.twitter.com/05KDYYducD
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