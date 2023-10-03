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ATP
03 октября 2023, 18:23 | Обновлено 03 октября 2023, 18:42
1074
0

Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине

Янник Синнер остановил лидера посева

03 октября 2023, 18:23 | Обновлено 03 октября 2023, 18:42
1074
0
Алькарас выбыл. Стали известны финалисты турнира АТР 500 в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

3 октября состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 500 в Пекине (Китай).

Первый сеяный Карлос Алькарас в двух сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Еще в одном матче немец Александр Зверев уступил Даниилу Медведеву.

АТР 500 Пекин. 1/2 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [6] – Карлос Алькарас [1] – 7:6(4), 6:1
Даниил Медведев [2] – Александр Зверев [8] – 6:4, 6:3

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ATP Пекин Александр Зверев Даниил Медведев Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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