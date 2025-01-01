Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Казахстан – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 января 2025, 04:10 | Обновлено 01 января 2025, 06:04
99
0

Казахстан – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 1 января в 04:00

01 января 2025, 04:10 | Обновлено 01 января 2025, 06:04
99
0
Казахстан – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

1 января состоится первое четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.

На корт выйдут сборные Казахстана и Германии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января

04:00. Казахстан – Германия (Перт)

  • Елена Рыбакина Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1
  • Александр Шевченко – Даниэль Мазур
  • Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
📺 Видеотрансляция

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Второй номер рейтинга АТР травмировался и серьезно подставил свою сборную
Польша – Чехия. Свентек – Мухова, Хуркач – Махач. Смотреть онлайн. LIVE
США – Китай. Матчи Гауфф и Фритца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
United Cup женская сборная Казахстана по теннису сборная Казахстана по теннису женская сборная Германии по теннису сборная Германии по теннису смотреть онлайн Елена Рыбакина Лаура Зигемунд Александр Шевченко (теннис) Александр Зверев Даниэль Мазур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Ястремской. Восьмая ракетка мира вылетела из турнира в Брисбене
Теннис | 01 января 2025, 05:15 0
Шанс для Ястремской. Восьмая ракетка мира вылетела из турнира в Брисбене
Шанс для Ястремской. Восьмая ракетка мира вылетела из турнира в Брисбене

Эмма Наварро уступила Кимберли Биррелл в 1/16 финала австралийских соревнований

Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Футбол | 31 декабря 2024, 10:56 16
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера
Вернется в Украину? Суркис предложил контракт экс-игроку Шахтера

Сергей Кривцов может перебраться в киевское «Динамо»

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31.12.2024, 23:37
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
United Cup 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание
Футбол | 31.12.2024, 17:03
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Футбол | 31.12.2024, 14:07
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
31.12.2024, 07:49
Футбол
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
30.12.2024, 10:56 3
Футбол
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
ФОТО. Голышом на сноуборде. Украинская спортсменка шокировала Буковель
31.12.2024, 03:52 11
Другие виды
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
Трехкратный медалист Олимпиады объяснил, в чем Усик лучше Мухаммеда Али
30.12.2024, 20:38 2
Бокс
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
Раньери оценил игру Ромы против Милана, в которой Довбик отличился ассистом
30.12.2024, 07:32
Футбол
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
Хижняк сделал окончательный выбор. Олимпиада-2028 или профи-бокс?
30.12.2024, 22:25 15
Бокс
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
Роскошные скелеты. Что происходит с аренами в Катаре, где проходил ЧМ-2022
30.12.2024, 14:07 7
Футбол
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика. Это не Дюбуа и не Паркер
31.12.2024, 08:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем