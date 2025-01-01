WTA01 января 2025, 04:10 | Обновлено 01 января 2025, 06:04
99
0
Казахстан – Германия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 2025 1 января в 04:00
01 января 2025, 04:10 | Обновлено 01 января 2025, 06:04
99
0
1 января состоится первое четвертьфинальное матчевое противостояние United Cup 2025.
На корт выйдут сборные Казахстана и Германии. Ориентировочное время начала первой игры – 04:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. 1/4 финала, Перт. 1 января
04:00. Казахстан – Германия (Перт)
- Елена Рыбакина – Лаура Зигемунд – 6:3, 6:1
- Александр Шевченко – Даниэль Мазур
- Елена Рыбакина / Александр Шевченко – Лаура Зигемунд / Александр Зверев
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 января 2025, 05:15 0
Эмма Наварро уступила Кимберли Биррелл в 1/16 финала австралийских соревнований
Футбол | 31 декабря 2024, 10:56 16
Сергей Кривцов может перебраться в киевское «Динамо»
Теннис | 31.12.2024, 23:37
Футбол | 31.12.2024, 17:03
Футбол | 31.12.2024, 14:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.12.2024, 07:49
30.12.2024, 10:56 3
31.12.2024, 03:52 11
30.12.2024, 20:38 2
Футбол
30.12.2024, 22:25 15
30.12.2024, 14:07 7
31.12.2024, 08:21 1