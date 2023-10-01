На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
Чешскую теннисистку обвиняют в нечестной игре
Сегодня утром украинская теннисистка Ангелина Калинина сотворила впечатляющий камбэк в матче первого раунда турнира WTA в Пекине против Маркеты Вондроушовой и в трех сетах прошла дальше.
Как это часто бывает в таких ситуациях, после матча на Вондроушову в соцсетях вылился огромный поток оскорблений и обвинений в нечестной игре со стороны любителей ставок:
«Даже казино вызывает больше доверия, чем эти бесстыжие ублюдки».
«Она живет только ради своей семьи и своих потребностей. Не верьте ни одному теннисисту, не ставьте на теннис и футбол».
«Ставки на Калинину в лайве были дикими, некоторые инсайдер сегодня заработали кучу денег».
«WTA должна провести расследование».
«Читер! Раздвинь свои ноги снова».
«Она продает матчи и должна быть исключена из тенниса».
Marketa Vondrousova posted screenshots of some of the harrassment she’s received after her loss to Anhelina Kalinina today:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 1, 2023
“Here we go again.”
Really sad that players have to go through this after basically every loss.
Marketa doesn’t deserve this at all. No one does. pic.twitter.com/5lL5OcBrZk
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