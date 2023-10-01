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WTA
01 октября 2023, 17:13 | Обновлено 01 октября 2023, 17:16
2483
8

На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой

Чешскую теннисистку обвиняют в нечестной игре

01 октября 2023, 17:13 | Обновлено 01 октября 2023, 17:16
2483
8
На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня утром украинская теннисистка Ангелина Калинина сотворила впечатляющий камбэк в матче первого раунда турнира WTA в Пекине против Маркеты Вондроушовой и в трех сетах прошла дальше.

Как это часто бывает в таких ситуациях, после матча на Вондроушову в соцсетях вылился огромный поток оскорблений и обвинений в нечестной игре со стороны любителей ставок:

«Даже казино вызывает больше доверия, чем эти бесстыжие ублюдки».

«Она живет только ради своей семьи и своих потребностей. Не верьте ни одному теннисисту, не ставьте на теннис и футбол».

«Ставки на Калинину в лайве были дикими, некоторые инсайдер сегодня заработали кучу денег».

«WTA должна провести расследование».

«Читер! Раздвинь свои ноги снова».

«Она продает матчи и должна быть исключена из тенниса».

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Маркета Вондроушова Ангелина Калинина WTA Пекин ставки болельщики фанаты
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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chevars
А чи буде хейт до Крейчикової, яка щойно безнадійно програла соплячці андрєєвій?
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+6
Stanislav Matusevych
Виявляюється, не тільки наші альтернативно обдаровані  оцю маячню після поразок своїх тенісистів пишуть.
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+4
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Андрей Залищук
мда, таке часто буває, коли любителі ставок починають обвиняти спортсменів в тому, що вони спецом злили гру, хоча інколи і таке буває
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Игорь Городищев
Ніхто там нічого не "вилив" ... Аби що писати ... 
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0
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