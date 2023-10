На Вондроушову вылился поток оскорблений из-за поражения от Калининой

Сегодня утром украинская теннисистка Ангелина Калинина сотворила впечатляющий камбэк в матче первого раунда турнира WTA в Пекине против Маркеты Вондроушовой и в трех сетах прошла дальше.

Как это часто бывает в таких ситуациях, после матча на Вондроушову в соцсетях вылился огромный поток оскорблений и обвинений в нечестной игре со стороны любителей ставок:

«Даже казино вызывает больше доверия, чем эти бесстыжие ублюдки».

«Она живет только ради своей семьи и своих потребностей. Не верьте ни одному теннисисту, не ставьте на теннис и футбол».

«Ставки на Калинину в лайве были дикими, некоторые инсайдер сегодня заработали кучу денег».

«WTA должна провести расследование».

«Читер! Раздвинь свои ноги снова».

«Она продает матчи и должна быть исключена из тенниса».

Marketa Vondrousova posted screenshots of some of the harrassment she’s received after her loss to Anhelina Kalinina today:



“Here we go again.”



Really sad that players have to go through this after basically every loss.



Marketa doesn’t deserve this at all. No one does. pic.twitter.com/5lL5OcBrZk