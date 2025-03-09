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  4. ЯСТРЕМСКАЯ: «Ига имеет хорошую физическую подготовку и видение игры»
WTA
09 марта 2025, 15:06 |
97
0

ЯСТРЕМСКАЯ: «Ига имеет хорошую физическую подготовку и видение игры»

Украинка поделилась ожиданиями от игры против титулованной представительницы Польши

09 марта 2025, 15:06 |
97
0
ЯСТРЕМСКАЯ: «Ига имеет хорошую физическую подготовку и видение игры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями от успешного старта сезона, а также рассказала о настройках на матч с Игой Швентек в Индиан-Уэллс

– Даяна, в этом году вы уже выиграли 12 матчей, что является вашим лучшим стартом сезона в карьере, если брать отрезок в Индиан-Уэллс. Здесь вы уже сыграли два матча и оба, как по счету, так и по игре, получились достаточно уверенными с вашей стороны. Насколько комфортно вы сейчас чувствуете себя на корте и что, на ваш взгляд, изменилось, что дало возможность показывать результат?

– Начало сезона было достаточно напряженным, нужно было защищать очки за прошлогодний полуфинал Australian Open, и я понимала, что могу вылететь из топ-100.

После Australian Open я упала в рейтинге, было какое-то разорение, и облегчение в тот же момент. Когда я летела в Линц, то приняла тот факт, что отчасти нужно будет начинать все сначала, и с тех пор я стала относиться ко всему проще. Не могу сказать, что что-то очень сильно изменилось – работаю, тренируюсь, стараюсь использовать свои лучшие качества, да и вообще получать удовольствие от игры. Не зацикливаюсь на рейтинге и результатах – просто играю (улыбается).

– В третьем круге у вас матч против второй ракетки мира Иги Швентек. Вы играли недавно с ней в Дубае, и там у вас был очень конкурентный первый сет, после чего было слышно, как вы пожаловалась на проблемы с плечом и ваша игра практически сломалась. Судя по первым двум матчам здесь с плечом сейчас все в порядке?

– Честно говоря, я вообще не очень хорошо чувствовала себя в Дубае физически: плечо тянуло, шея. После травмы плеча в прошлом году оно довольно часто забивается, но я над этим работаю, и сейчас могу сказать, что все, Слава богу, в порядке! В Индиан-Уэллсе сейчас условия не совсем комфортные, ветер сильный, но мне не привыкать (смеется). Каждый день разный, ощущения разные, поэтому действие по ситуации и по самочувствию.

– Как бы вы вообще описали игру Швентек, насколько она неудобна для вас или наоборот, и будете ли вы что-то использовать для себя из опыта вашего дубайского матча?

– Ига имеет хорошую физическую подготовку и хорошее видение игры. У меня скорость, и плотность ударов. В прошлом нашем матче меня подвела подача, сейчас не могу сказать, что конкретно буду использовать, но я буду стараться использовать все свои лучшие качества. Буду играть в моменте (улыбается).

– В последние дни ходит много разговоров об изменении покрытия в Индиан-Уэллс. Кто-то заметил, что оно стало быстрее, кому-то наоборот медленнее, а кто-то вообще не заметил перемен. К какой категории игроков принадлежите вы? Насколько новое покрытие для вас лучше или хуже?

– Я вообще не знала, что поменяли покрытие (смеется). В первый день был сильный ветер, было очень много песка на корте и он был быстр, сейчас, для меня корт как корт, ногами двигаться надо, и тогда все будет нормально (смеется).

– Вы уже некоторое время находитесь в США и в свете последних политических событий, происходящих между нашими странами, чувствуется ли какое-то изменение в отношении со стороны болельщиков или просто окружающих турнир по сравнению с прошлыми годами?

– В прошлом матче было очевидно, что больше поддерживали Жабер, но мне было все равно. На трибуне были наши люди, мои родные, команда, и мне этого достаточно. Я сама себе поддержка. Я знаю, что у меня есть мой бэкграунд людей, мои болельщики, моя страна, которая стоит за мной! Также были американцы, которые тоже поддерживали, поэтому в этом плане все нормально.

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Ига Свёнтек Даяна Ястремская WTA Индиан-Уэллс
Олег Вахоцкий Источник: Большой теннис Украины
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