7-я ракетка мира разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Китае

7-я ракетка мира Онс Жабер (Тунис) выиграла трофей на хардовом турнире серии WTA 250 в Нинбо (Китай).

В финале соревнований представительница Туниса обыграла теннисистку из страны 404 Диану Шнайдер (WTA 85) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Нинбо. Хард. Финал

Онс Жабер (Тунис) [1] – Диана Шнайдер – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Жабер выиграла пятый трофей на уровне WTA в карьере (2-й в сезоне) и первый на харде.

Далее Онс выступит на соревнованиях WTA 1000 в Пекине, где в первом раунде встретится с Эшлин Крюгер. Если Жабер обыграет американку, то в 1/16 финала выйдет на корт против Марты Костюк, которая ранее выиграла у Элизабетты Коччаретто.

First Hard-Court Title 💫@Ons_Jabeur defeats Shnaider to claim the crown in Ningbo, her 2nd this season and 5th overall!#NingboOpen pic.twitter.com/d65FECwG0A