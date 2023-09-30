Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 7-я ракетка мира разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Китае
WTA
30 сентября 2023, 13:09 |
396
0

7-я ракетка мира разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Китае

Онс Жабер выиграла титул на соревнованиях WTA 250 в Нинбо

30 сентября 2023, 13:09 |
396
0
7-я ракетка мира разгромила россиянку и стала чемпионкой турнира в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

7-я ракетка мира Онс Жабер (Тунис) выиграла трофей на хардовом турнире серии WTA 250 в Нинбо (Китай).

В финале соревнований представительница Туниса обыграла теннисистку из страны 404 Диану Шнайдер (WTA 85) в двух сетах за 1 час и 15 минут.

WTA 250 Нинбо. Хард. Финал

Онс Жабер (Тунис) [1] – Диана Шнайдер – 6:2, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Жабер выиграла пятый трофей на уровне WTA в карьере (2-й в сезоне) и первый на харде.

Далее Онс выступит на соревнованиях WTA 1000 в Пекине, где в первом раунде встретится с Эшлин Крюгер. Если Жабер обыграет американку, то в 1/16 финала выйдет на корт против Марты Костюк, которая ранее выиграла у Элизабетты Коччаретто.

По теме:
Байндл проиграла восьмой сеяной на турнире в Китае
Катерина Байндл – Лючия Бронцетти. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нинбо. Байндл стартовала с тяжелой победы
WTA Нинбо Онс Жабер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Футбол | 29 сентября 2023, 22:03 1
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров

«Шахтер» является безоговорочным фаворитом на титул

ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
Бокс | 29 сентября 2023, 19:23 30
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится

В супертяжелом дивизионе снова будет абсолютный чемпион

Сестры Колб прошли в финал турнира ITF в Португалии
Теннис | 29.09.2023, 22:02
Сестры Колб прошли в финал турнира ITF в Португалии
Сестры Колб прошли в финал турнира ITF в Португалии
Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае
Теннис | 30.09.2023, 10:59
Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае
Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
Бокс | 29.09.2023, 22:49
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
КРАСЮК: «Усик и Фьюри подписали два отдельных контракта с организаторами»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
28.09.2023, 17:15 7
Футбол
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
Бывшая 30-я ракетка мира завершила карьеру в 32 года
28.09.2023, 14:59
Теннис
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
При жеребьевке 1/4 финала Кубка Украины будут сеяные и несеяные команды
28.09.2023, 22:55 1
Футбол
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
29.09.2023, 12:29 3
Теннис
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
29.09.2023, 20:04
Футбол
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
Трубин сохранил ворота сухими. Бенфика выиграла у Порту и стала лидером
30.09.2023, 00:32 31
Футбол
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем