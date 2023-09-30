Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае
WTA
30 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 11:00
782
7

Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае

Марта Костюк вышла во второй круг последнего турнира WTA 1000 в нынешнем сезоне

30 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 30 сентября 2023, 11:00
782
7
Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк прошла во второй круг последнего турнира WTA 1000 в сезоне 2023, который проходит в китайском Пекине.

В первом круге Костюк одержала волевую победу над итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто, проиграв первый сет со счетом 1:6. Это была вторая встреча этих спортсменок между собой.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против победительницы матча между седьмой сеяной Онс Жабер и победительницей квалификации. С тунисской теннисисткой украинка ранее не играла.

WTA 1000, Пекин, Китай, хард, 1 круг

Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 1:6, 6:3, 6:4.

По теме:
Байндл вышла в основную сетку турнира WTA в Пекине
Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Катерина Байндл – Янина Викмайер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк WTA Пекин Элизабетта Коччаретто
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Футбол | 29 сентября 2023, 20:04 0
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи

Завершился матч 8-го тура чемпионата Саудовской Аравии

Канело vs Чарло. Историческое противостояние, которому не очень рады
Бокс | 30 сентября 2023, 07:55 3
Канело vs Чарло. Историческое противостояние, которому не очень рады
Канело vs Чарло. Историческое противостояние, которому не очень рады

Но возмущаются фанаты зря

Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
Волейбол | 29.09.2023, 18:45
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди мужчин
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
Футбол | 29.09.2023, 23:35
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
ВИДЕО. Летело в девятку. Трубин сделал суперсейв в матче за Бенфику с Порту
Китайский реванш. Байндл обыграла Масарову в квалификации турнира в Пекине
Теннис | 29.09.2023, 09:26
Китайский реванш. Байндл обыграла Масарову в квалификации турнира в Пекине
Китайский реванш. Байндл обыграла Масарову в квалификации турнира в Пекине
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
Веграла... Ледь ледь. Але далі шансів немає з такою грою.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
kollekciy
Марту з перемогою. Вдалося виграти тільки через те що італійка почала чомусь більше помилятися після легко виграного першого сету, у стилі Марти. А, по грі Марта, як на мене навіть здає, але це закономірно для неї останні багато років, кінець сезону зливати, а очки Австралії чудом втримувати. 
Ответить
+1
Сергій Юрійович
Удівітєльное рядом
Ответить
+1
introvert
Що значить "з туніською тенісисткою українка раніше не грала"? А матч в Аделаїді мені наснився?
Хоча зараз шанси на перемогу Марти, на відміну від Австралії, зовсім мізерні.
Ответить
0
Александр Ад
Виграла добре,но з якими муками та стражданнями,"бадминтоном"вигравати важко.Пару класних ударів від Марти побачив тільки в кінці 9 гейму 3-го сету.Будьмо сподиватися,що зуміє всеж прилаштуватися до китайських кортів і покаже більш якісний теніс
Ответить
0
Serhii P.
Суперниця була непроста, в рейтингу вище за Марту
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
Свёнтек выбыла. Определены участницы 1/2 финала турнира WTA 500 в Токио
29.09.2023, 12:29 3
Теннис
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
28.09.2023, 09:59 26
Футбол
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
29.09.2023, 18:19 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
ОФИЦИАЛЬНО. Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри наконец-то состоится
29.09.2023, 19:23 30
Бокс
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
Тренд гаснет. Почему в топ-лигах Европы становится все меньше бразильцев
29.09.2023, 06:43 21
Футбол
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
ВИДЕО. Михаилу Мудрику не понравилась его карточка в EA FC 24
29.09.2023, 15:44 16
Футбол
Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
Джентльменское соглашение: почему Суркис сейчас не уволит Луческу
28.09.2023, 13:55 85
Футбол
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
28.09.2023, 16:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем