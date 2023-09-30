Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае

Третья ракетка Украины Марта Костюк прошла во второй круг последнего турнира WTA 1000 в сезоне 2023, который проходит в китайском Пекине.

В первом круге Костюк одержала волевую победу над итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто, проиграв первый сет со счетом 1:6. Это была вторая встреча этих спортсменок между собой.

Во втором круге Марта Костюк сыграет против победительницы матча между седьмой сеяной Онс Жабер и победительницей квалификации. С тунисской теннисисткой украинка ранее не играла.

WTA 1000, Пекин, Китай, хард, 1 круг

Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 1:6, 6:3, 6:4.