Костюк обыграла Коччаретто в первом круге турнира WTA в Китае
Марта Костюк вышла во второй круг последнего турнира WTA 1000 в нынешнем сезоне
Третья ракетка Украины Марта Костюк прошла во второй круг последнего турнира WTA 1000 в сезоне 2023, который проходит в китайском Пекине.
В первом круге Костюк одержала волевую победу над итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто, проиграв первый сет со счетом 1:6. Это была вторая встреча этих спортсменок между собой.
Во втором круге Марта Костюк сыграет против победительницы матча между седьмой сеяной Онс Жабер и победительницей квалификации. С тунисской теннисисткой украинка ранее не играла.
WTA 1000, Пекин, Китай, хард, 1 круг
Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 1:6, 6:3, 6:4.
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