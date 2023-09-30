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Испания
30 сентября 2023, 01:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:59
224
2

ВИДЕО. Ассист и автогол. 7 лет назад Ямал выводил Серхио Рамоса на игру

Хавбек «Барселоны» и защитник «Севильи» стали центральными фигурами матча

30 сентября 2023, 01:35 | Обновлено 30 сентября 2023, 01:59
224
2
ВИДЕО. Ассист и автогол. 7 лет назад Ямал выводил Серхио Рамоса на игру
Twitter. Ламин Ямал и Серхио Рамос в 2016 году

29 сентября в матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Севилью» (1:0).

16-летний хавбек «Барселоны» Ламин Ямал и 37-летний защитник «Севильи» Серхио Рамос стали центральными фигурами матча.

Единственным взятием ворот в матче стал автогол Серхио Рамоса на 76-й минуте после скидки головой от Ламина Ямала.

Интересно, что 7 лет, в 2016 году, 9-летний Ламин Ямал вывел экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса на игру с каталонским клубом.

Ямал был одет в футболку с надписью «Спасибо, Йохан» в память об умершем в том году легенде «Барсы» Йохане Кройфе.

ГОЛ! 1:0. Серхио Рамос, 76 мин (автогол)

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Источник Sport.ua
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