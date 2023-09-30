ВИДЕО. Ассист и автогол. 7 лет назад Ямал выводил Серхио Рамоса на игру
Хавбек «Барселоны» и защитник «Севильи» стали центральными фигурами матча
29 сентября в матче 8-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Севилью» (1:0).
16-летний хавбек «Барселоны» Ламин Ямал и 37-летний защитник «Севильи» Серхио Рамос стали центральными фигурами матча.
Единственным взятием ворот в матче стал автогол Серхио Рамоса на 76-й минуте после скидки головой от Ламина Ямала.
Интересно, что 7 лет, в 2016 году, 9-летний Ламин Ямал вывел экс-капитана «Реала» Серхио Рамоса на игру с каталонским клубом.
Ямал был одет в футболку с надписью «Спасибо, Йохан» в память об умершем в том году легенде «Барсы» Йохане Кройфе.
🎞️ 2016 — Sergio Ramos and 9 year old Lamine Yamal enter the pitch together…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2023
😄 2023 — Sergio Ramos and Lamine Yamal both start for Barça-Sevilla tonight.
🎥 @Golpic.twitter.com/ywsNjeK05z
ГОЛ! 1:0. Серхио Рамос, 76 мин (автогол)
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