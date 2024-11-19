ВИДЕО. Возраст не помеха. Ривалдо исполнил шикарный удар со штрафного
В Бразилии состоялся благотворительный матч
В городе Куритиба (Бразилия) состоялся благотворительный поединок между командами Пеле Пекеньо Принсипи и легендами «Барселоны».
Матч закончился минимальной победой представителей каталонского клуба со счетом 2:1.
Украшением противостояния стало невероятное исполнение штрафного удара от бразильца Ривалдо.
Экс-игрок «Барселоны», как во время своей молодости, прошил стенку и поразил ворота соперника. Точный удар легенды открыл счет голам в благотворительной встрече.
Также участие в матче приняли Ромарио, Хавьер Савиола, Зе Роберто, Кафу и другие известные игроки.
Rivaldo freekick goal pic.twitter.com/pcnVhITpTy— XDcomps (@XDcomps) November 17, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший футболист «Динамо» проанализировал результаты сборной Украины
Нас устроит только победа. Все остальное – провал