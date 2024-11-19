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Испания
19 ноября 2024, 11:44 | Обновлено 19 ноября 2024, 11:46
905
0

ВИДЕО. Возраст не помеха. Ривалдо исполнил шикарный удар со штрафного

В Бразилии состоялся благотворительный матч

19 ноября 2024, 11:44 | Обновлено 19 ноября 2024, 11:46
905
0
ВИДЕО. Возраст не помеха. Ривалдо исполнил шикарный удар со штрафного
ФК Барселона. Ривалдо

В городе Куритиба (Бразилия) состоялся благотворительный поединок между командами Пеле Пекеньо Принсипи и легендами «Барселоны».

Матч закончился минимальной победой представителей каталонского клуба со счетом 2:1.

Украшением противостояния стало невероятное исполнение штрафного удара от бразильца Ривалдо.

Экс-игрок «Барселоны», как во время своей молодости, прошил стенку и поразил ворота соперника. Точный удар легенды открыл счет голам в благотворительной встрече.

Также участие в матче приняли Ромарио, Хавьер Савиола, Зе Роберто, Кафу и другие известные игроки.

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Ривалдо благотворительные матчи Барселона Ромарио Хавьер Савиола зе роберто Маркос Кафу
Андрій Вітренко Источник: БК Барселона
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