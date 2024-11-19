ВИДЕО. Возраст не помеха. Ривалдо исполнил шикарный удар со штрафного

В городе Куритиба (Бразилия) состоялся благотворительный поединок между командами Пеле Пекеньо Принсипи и легендами «Барселоны».

Матч закончился минимальной победой представителей каталонского клуба со счетом 2:1.

Украшением противостояния стало невероятное исполнение штрафного удара от бразильца Ривалдо.

Экс-игрок «Барселоны», как во время своей молодости, прошил стенку и поразил ворота соперника. Точный удар легенды открыл счет голам в благотворительной встрече.

Также участие в матче приняли Ромарио, Хавьер Савиола, Зе Роберто, Кафу и другие известные игроки.