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  4. Гаттузо возглавит бывший клуб Малиновского
Франция
27 сентября 2023, 12:34 |
513
0

Гаттузо возглавит бывший клуб Малиновского

Итальянский специалист будет работать с «Марселем»

27 сентября 2023, 12:34 |
513
0
Гаттузо возглавит бывший клуб Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Новым главным тренером «Марселя» станет итальянский специалист Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, уже сегодня Гаттузо прибудет в Марсель для того, чтобы закрыть сделку с клубом. Уже запланирована первая тренировка команды под руководством нового наставника.

Ранее претендентом на пост главного тренера «Наполи» называли другого итальянца – Роберто Донадони. Сам Гаттузо недавно был близок к назначению на пост главного тренера другого французского клуба, «Лиона».

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Марсель Дженнаро Гаттузо Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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