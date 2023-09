Гаттузо возглавит бывший клуб Малиновского

Новым главным тренером «Марселя» станет итальянский специалист Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, уже сегодня Гаттузо прибудет в Марсель для того, чтобы закрыть сделку с клубом. Уже запланирована первая тренировка команды под руководством нового наставника.

Ранее претендентом на пост главного тренера «Наполи» называли другого итальянца – Роберто Донадони. Сам Гаттузо недавно был близок к назначению на пост главного тренера другого французского клуба, «Лиона».

Gennaro Gattuso and his staff will arrive in Marseille today in order to complete the agreement as new OM coach ⚪️🔵



Contract ready and first training session scheduled for the Italian manager, called by @footmercato — set to be signed. pic.twitter.com/cMtyY66qUb