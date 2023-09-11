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Франция
11 сентября 2023, 19:53 | Обновлено 11 сентября 2023, 19:54
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Гаттузо может стать главным тренером Лиона

Дженнаро Гаттузо близок к подписанию контракта с французским клубом

11 сентября 2023, 19:53 | Обновлено 11 сентября 2023, 19:54
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Гаттузо может стать главным тренером Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Итальянец Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы стать новым главным тренером французского «Лиона», сообщает Николо Скира.

Клуб согласовал с 45-летним Гаттузо контракт до 2025 года. На должность главного тренера «Лиона» также претендовали Грэм Поттер, Хабиб Бейе и Оливер Гласнер.

Ранее должность главного тренера «Лиона» занимал бывший капитан сборной Франции Лоран Блан, которого уволили 8 сентября после четырех поражений в первых четырех турах Лиги 1 2023/24.

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Источник Николо Скира
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