Гаттузо может стать главным тренером Лиона

Итальянец Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы стать новым главным тренером французского «Лиона», сообщает Николо Скира.

Клуб согласовал с 45-летним Гаттузо контракт до 2025 года. На должность главного тренера «Лиона» также претендовали Грэм Поттер, Хабиб Бейе и Оливер Гласнер.

Ранее должность главного тренера «Лиона» занимал бывший капитан сборной Франции Лоран Блан, которого уволили 8 сентября после четырех поражений в первых четырех турах Лиги 1 2023/24.