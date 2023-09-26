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Франция
26 сентября 2023, 19:15 | Обновлено 26 сентября 2023, 19:18
687
0

Экс-тренер сборной Италии может возглавить Марсель

Роберто Донадони не работал последние три года

26 сентября 2023, 19:15 | Обновлено 26 сентября 2023, 19:18
687
0
Экс-тренер сборной Италии может возглавить Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Донадони

«Марсель» продолжает поиски нового главного тренера после того, как клуб всего спустя два месяца после назначения покинул Марселино Тораль. Сейчас команду временно возглавляет Жак Абардонадо.

По информации французских СМИ, в шорт-лист претендентов на пост тренера «Марселя» входит Роберто Донадони. 60-летний итальянец не работал последние три года, его последним местом работы был китайский «Шэньчжэнь».

Также на должность тренера «Марселя» претендует экс-тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье.

Донадони прежде всего известен по работе со сборной Италии в 2006 – 2008 годах. Также работал с «Наполи», «Ливорно» и «Болоньей».

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Роберто Донадони Марсель
Источник Footmercato
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