Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может возглавить «Марсель», сообщает французское издание L'Equipe.

Президент клуба Пабло Лонгория рассматривает многие варианты, и Кристоф Гальте – один из приоритетных.

Напомним, ранее Марселино Гарсия Тораль ушел с поста главного тренера «Марселя» всего через 2 месяца нахождения в команде. Сразу после этого в матче с «ПСЖ» провансальцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

Главным достижением в тренерской карьере 57-летнего Кристофа Галтье считается сенсационное чемпионство в сезоне 2020/21, когда «Лилль» обошел «ПСЖ» и завоевал трофей Лиги 1.