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Франция
26 сентября 2023, 12:43 | Обновлено 26 сентября 2023, 12:44
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Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель

Кристоф Галтье является одним из кандидатов на вакантную должность

26 сентября 2023, 12:43 | Обновлено 26 сентября 2023, 12:44
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Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может возглавить «Марсель», сообщает французское издание L'Equipe.

Президент клуба Пабло Лонгория рассматривает многие варианты, и Кристоф Гальте – один из приоритетных.

Напомним, ранее Марселино Гарсия Тораль ушел с поста главного тренера «Марселя» всего через 2 месяца нахождения в команде. Сразу после этого в матче с «ПСЖ» провансальцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.

Главным достижением в тренерской карьере 57-летнего Кристофа Галтье считается сенсационное чемпионство в сезоне 2020/21, когда «Лилль» обошел «ПСЖ» и завоевал трофей Лиги 1.

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Кристоф Галтье Марсель назначение тренера Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник L'Equipe
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