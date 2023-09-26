Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель
Кристоф Галтье является одним из кандидатов на вакантную должность
Бывший тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье может возглавить «Марсель», сообщает французское издание L'Equipe.
Президент клуба Пабло Лонгория рассматривает многие варианты, и Кристоф Гальте – один из приоритетных.
Напомним, ранее Марселино Гарсия Тораль ушел с поста главного тренера «Марселя» всего через 2 месяца нахождения в команде. Сразу после этого в матче с «ПСЖ» провансальцы потерпели разгромное поражение со счетом 0:4.
Главным достижением в тренерской карьере 57-летнего Кристофа Галтье считается сенсационное чемпионство в сезоне 2020/21, когда «Лилль» обошел «ПСЖ» и завоевал трофей Лиги 1.
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