Провал украинок в Мексике, Европа проиграла Миру, возвращение в Китай

Минувшая неделя для лучших теннисисток планеты прошла на кортах мексиканской Гвадалахары, лучшие из мужчин приняли участие в шестом розыгрыше Кубка Лейвера. Также начались турниры ATP 250 и WTA 250 в Китае, в который теннисисты не ездили после начала пандемии и нашумевшего дела Пэн Шуай, которое так ничем и не разрешилось.

WTA 1000 Гвадалахара

В Мексику не поехала Элина Свитолина, которая не играет с US Open. Сейчас она восстанавливается после травмы голеностопа. Честь Украины в одиночном разряде защищали Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Так получилось, что состав участниц на соревнованиях такого калибра подобрался слабоватый. Набрать 64 сильных спортсменки в основу организатором не удалось, поэтому первый круг для многих выглядел как легкая прогулка или еще один дополнительный квалификационный барьер.

Калинина на старте ожидаемо легко переиграла американку Грейс Мин (6:2, 6:0), которая сейчас находится в четвертой сотне мирового рейтинга. А вот у Ястремской и Костюк даже на этой стадии возникли трудности. Даяна два часа мучила два сета против 29-летней мексиканки Аны Софии Санчес из пятой сотни (7:6, 6:4), а Костюк даже отдала партию канадке Стэйси Фанг (6:3, 2:6, 6:0). Хотя стоит отметить, что у Марты и соперница была чуть сильнее, и с концентрацией были проблемы.

Второй раунд для всех украинок стал еще и заключительным. Ангелина в четвертый раз за сезон попала на Софию Кенин и в третий раз проиграла (2:6, 6:7), имея хорошие шансы на камбэк во второй партии. Американка сейчас набрала неплохой ход, неделю назад играла в финале WTA-500 в Сан-Диего против Барборы Крейчиковой, а в Гвадалахаре зашла в четверку лучших. С понедельника она уже стучит в двери первой тридцатки и на Australian Open 2024 попытается удивить всех так же, как и 4 года назад. Что касается Калининой, то она пока остается в топ-30 и до конца года потеряет менее 200 очков, если учесть скрытые резервы из турниров в категории non-countable (на данном этапе не входят в зачетное количество турниров). Задание, в принципе, по силам.

Ястремская попала на экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко. Даяна уже выигрывала у этой теннисистки, но тогда украинка была другой и находилась выше соперницы в рейтинге. Сейчас Азаренко хоть и не среди топов, но уровень тридцатки лучших дуржит. Матч был конкурентным, Ястремская не реализовала два сетбола во второй партии (4:6, 6:7). В итоге Виктория выиграла всего на 5 очков больше, растоптала в следующем раунде заметно сдавшую Кудерметову и проиграла Каролин Гарсии из Франции. Даяна, кстати, с понедельника, вернулась в топ-100 и до конца года ей защищать практически нечего.

Костюк во втором раунде впервые в карьере сыграла против Алены Остапенко, Марта снова ничего не смогла противопоставить мощно бьющей теннисистке. Костюк опустилась на 3 строчки в рейтинге WTA, до конца сезона ей практически ничего не нужно защищать. Те 90 очков, что отпадут, перекроются на 85 с других турниров.

Турнир в Гвадалахаре продолжился и без украинок, не обошлось без сюрпризов. Титул взяла прошлогодняя финалистка Мария Саккари, обыграв в четвертьфинале Эмилиану Аранго из Колумбии, а в финале Кэролайн Доулхайд из США. Также гречанка обыграла на соревнованиях в Мексике Сторм Хантер, Камилу Джорджи и Каролин Гарсию. Не часто встретишь такой турнирный путь к победе на тысячнике. Доулхайд, кстати, вообще впервые вышла в финал турнира WTA и оформила дебют в первой полусотне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

В парном разряде у украинок также не получилось, Людмила Киченок в паре с Аранчей Рус проиграла во втором раунде третьим сеяным. Держим в уме, что нам играть против Рус и сборной Нидерландов 11-12 ноября в Вильнюсе в Кубке Билли Джин Кинг.

WTA 250 Гуанчжоу

Катерина Байндл отправилась на турнир в Китай и в первом раунде уступила пятой сеяной испанке Ребеке Масаровой. Украинка проиграла четвертый матч кряду, до конца года ей защищать почти 300 очков и это плохие новости для Катерины, место в первой сотне удержать будет невероятно сложно.

В одиночном разряде победила 22-летняя Ван Сию, для которой это был дебютный титул и первый финал на уровне WTA 250. На поздних стадиях китаянка обыграла Грет Миннен и Магду Линетт, оппоненти для такого уровня очень даже неплохие.

В Гуанчжоу продолжила радовать Надежда Киченок, которая отлично сыгралась с Анной-Леной Фридзам в парном разряде. После титула в Осаке девушки выиграли еще два матча и в 1/2 финала лишь на чемпионском тай-брейке уступили соперницам из Китая. Го Ханьюй и Цзян Синьюй в итоге взяли титул.

Турнир в Гуанчжоу запомнился еще и аномальной жарой под 40 градусов. Клару Таусон из Дании пришлось увезти с корта на каталке после того, как у нее случился тепловой удар в матче с Юлии Путинцевой.

Clara Tauson collapsed at the beginning of the 3rd set possibly due to excessive heat, she had to retire & was wheeled off the court...she's been struggling a lot physically lately, def needs some sort of a break to sort things out pic.twitter.com/Krz8Urb4ne — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) September 20, 2023

Кубок Лейвера

С пятницы по воскресенье по местному времени в Ванкувере состоялся шестой розыгрыш Кубка Лейвера – детища Роджера Федерера и его агента Тони Годсика. В этом году соревнования переехали из Лондона в Ванкувер, да и состав участников без парней из Большой четверки выглядел менее звездно. Тем не менее, от Европы сыграли два игрока первой десятке, от команды Мира – четверо из топ-15. И это делало вторых фаворитами.

Если помните прошлый год, то молодая и голодная к победам команда Мира сенсационно добыла титул, обыграв 5 человек из топ-10 плюс Федерер, Маррей и Берреттини в придачу. Это был первый проигрыш команды Европы на этих соревнованиях, до этого все титулы оставались за ними.

Начало соревнований в этом году удивило, сборная остального мира вчистую забрала первый игровой день (4-0) и отдала всего один матч во второй (10-2). Перед финальным днем команда Европы столкнулась с непростой задачей – выиграть все матчи, которые оценивались в воскресенье в три очка (в пятницу – одно, в субботу – два). Долго мучиться не пришлось, уже в первой парной встрече американцы Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо добыли нужный результат для своей команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Команда Мира празднует победу

Не обошлось на соревнованиях и без скандальчиков. Гаэль Монфис и Феликс Оже-Альяссим устроили перепалку во время своего матча первого игрового дня. Канадцу не понравилось, что француз затягивает время между розыгрышами и старается заигрывать с публикой. Феликс даже спросил у судьи, выставочный ли это турнир, на что получил ответ, что матчи играются по правилам ATP. По всей видимости, организаторы пригласили Монфиса как раз для того, чтобы немного развлечь зрителей, но Оже-Альяссима об этом предупредить забыли. Позже Гаэлю даже пришлось написать пост, в котором он заявил о том, что улыбка на лице во время матчей не мешает ему играть серьезно.

ATP 250 Ченду / ATP 250 Чжухай

Также на этой неделе впервые после Мастерса в Шанхае в 2019 году состоялись мужские турниры ATP в Китае. К сожалению, они еще не закончились, в понедельник состоятся полуфиналы, и состав там приличный. К примеру, Григор Димитров на этом турнире выиграл 400-й матч в карьере.

Турниры ATP Challenger, WTA 125 и ITF

Алексей Крутых после удачного выступления за сборную поехал в Сен-Тропе (Франция), где дошел до второго круга челленджера, проиграв второму сеяному Себастьяну Офнеру. Владислав Орлов проиграл в квалификации соревнований аналогичной категории в Румынии. Виталий Сачко уступил Деннису Новаку во втором раунде основы на грунтовом челленджере в Бад-Вальтерсдорфе (Австрия).

Катарина Завацкая неплохо сыграла на турнире WTA 125 в Парме. Во втором раунде она дала бой на грунте 71-й ракетке мира Ане Богдан из Румынии, но проиграла 4:6 в финальном сете.

26-летняя Кристина Возняк стала чемпионкой турнира ITF W15 в Монастире в парном разряде, это был ее первый титул на таком уровне.



Также стоит отметить, что на прошлой неделе президент ITF Дэвид Хаггерти переизбран на новый четырехлетний срок. Действующий глава Международной теннисной федерации получил на выборах 318 голосов (72.94%). Он возглавляет ITF с сентября 2015 года.

Вне корта

Сезон потихоньку подходит к концу и уже известны четыре первые участницы Итогового турнира WTA, который в этом году состоится в в мексиканском Канкуне (29 октября – 5 ноября). Это Арина Соболенко, Ига Свёнтек, Коко Гофф и Елена Рыбакина. Пятой должна стать Джессика Пегула, а дальше Вондроушова, Мухова, Жабер и Саккари крепко претендуют на три оставшихся путевки. Но есть еще Пекин и два турнира WTA 500, на которых может выстрелить и кто-то другой типа Крейчиковой, набравшей хорошую форму.

Вероника Мирошниченко, которая уступила Людмиле Киченок в матче парного разряда на турнире в Гвадалахаре, рассказала, что считает себя украинкой, несмотря на то, что играет с российским паспортом, и который мечтает выкинуть. В ближайшее время она собирается сменить гражданство.

Не очень приятный эпизод произошел с бразильской теннисисткой Бестрис Хаддад-Майей на турнире в Гвадалахаре. Когда 20-я ракетка мира выходила из душа, лопнули двери, из-за чего она порезала руки.

В инстаграм tsitsidosa, который создала самая высокорейтинговая пара современного тенниса, скрыты все посты, чтобы это не значило. Отметим только, что Стефанос Циципас и Паула Бадоса объявили о том, что они вместе, в июне 2023 года.