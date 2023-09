Провал украинок в Мексике, Европа проиграла Миру, возвращение в Китай

Минувшая неделя для лучших теннисисток планеты прошла на кортах мексиканской Гвадалахары, лучшие из мужчин приняли участие в шестом розыгрыше Кубка Лейвера. Также начались турниры ATP 250 и WTA 250 в Китае, в который теннисисты не ездили после начала пандемии и нашумевшего дела Пэн Шуай, которое так ничем и не разрешилось.

В Мексику не поехала Элина Свитолина, которая не играет с US Open. Сейчас она восстанавливается после травмы голеностопа. Честь Украины в одиночном разряде защищали Ангелина Калинина, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Так получилось, что состав участниц на соревнованиях такого калибра подобрался слабоватый. Набрать 64 сильных спортсменки в основу организатором не удалось, поэтому первый круг для многих выглядел как легкая прогулка или еще один дополнительный квалификационный барьер.

Калинина на старте ожидаемо легко переиграла американку Грейс Мин (6:2, 6:0), которая сейчас находится в четвертой сотне мирового рейтинга. А вот у Ястремской и Костюк даже на этой стадии возникли трудности. Даяна два часа мучила два сета против 29-летней мексиканки Аны Софии Санчес из пятой сотни (7:6, 6:4), а Костюк даже отдала партию канадке Стэйси Фанг (6:3, 2:6, 6:0). Хотя стоит отметить, что у Марты и соперница была чуть сильнее, и с концентрацией были проблемы.

Второй раунд для всех украинок стал еще и заключительным. Ангелина в четвертый раз за сезон попала на Софию Кенин и в третий раз проиграла (2:6, 6:7), имея хорошие шансы на камбэк во второй партии. Американка сейчас набрала неплохой ход, неделю назад играла в финале WTA-500 в Сан-Диего против Барборы Крейчиковой, а в Гвадалахаре зашла в четверку лучших. С понедельника она уже стучит в двери первой тридцатки и на Australian Open 2024 попытается удивить всех так же, как и 4 года назад. Что касается Калининой, то она пока остается в топ-30 и до конца года потеряет менее 200 очков, если учесть скрытые резервы из турниров в категории non-countable (на данном этапе не входят в зачетное количество турниров). Задание, в принципе, по силам.

Ястремская попала на экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко. Даяна уже выигрывала у этой теннисистки, но тогда украинка была другой и находилась выше соперницы в рейтинге. Сейчас Азаренко хоть и не среди топов, но уровень тридцатки лучших дуржит. Матч был конкурентным, Ястремская не реализовала два сетбола во второй партии (4:6, 6:7). В итоге Виктория выиграла всего на 5 очков больше, растоптала в следующем раунде заметно сдавшую Кудерметову и проиграла Каролин Гарсии из Франции. Даяна, кстати, с понедельника, вернулась в топ-100 и до конца года ей защищать практически нечего.

Костюк во втором раунде впервые в карьере сыграла против Алены Остапенко, Марта снова ничего не смогла противопоставить мощно бьющей теннисистке. Костюк опустилась на 3 строчки в рейтинге WTA, до конца сезона ей практически ничего не нужно защищать. Те 90 очков, что отпадут, перекроются на 85 с других турниров.

Турнир в Гвадалахаре продолжился и без украинок, не обошлось без сюрпризов. Титул взяла прошлогодняя финалистка Мария Саккари, обыграв в четвертьфинале Эмилиану Аранго из Колумбии, а в финале Кэролайн Доулхайд из США. Также гречанка обыграла на соревнованиях в Мексике Сторм Хантер, Камилу Джорджи и Каролин Гарсию. Не часто встретишь такой турнирный путь к победе на тысячнике. Доулхайд, кстати, вообще впервые вышла в финал турнира WTA и оформила дебют в первой полусотне.

В парном разряде у украинок также не получилось, Людмила Киченок в паре с Аранчей Рус проиграла во втором раунде третьим сеяным. Держим в уме, что нам играть против Рус и сборной Нидерландов 11-12 ноября в Вильнюсе в Кубке Билли Джин Кинг.

Катерина Байндл отправилась на турнир в Китай и в первом раунде уступила пятой сеяной испанке Ребеке Масаровой. Украинка проиграла четвертый матч кряду, до конца года ей защищать почти 300 очков и это плохие новости для Катерины, место в первой сотне удержать будет невероятно сложно.

В одиночном разряде победила 22-летняя Ван Сию, для которой это был дебютный титул и первый финал на уровне WTA 250. На поздних стадиях китаянка обыграла Грет Миннен и Магду Линетт, оппоненти для такого уровня очень даже неплохие.

В Гуанчжоу продолжила радовать Надежда Киченок, которая отлично сыгралась с Анной-Леной Фридзам в парном разряде. После титула в Осаке девушки выиграли еще два матча и в 1/2 финала лишь на чемпионском тай-брейке уступили соперницам из Китая. Го Ханьюй и Цзян Синьюй в итоге взяли титул.

Турнир в Гуанчжоу запомнился еще и аномальной жарой под 40 градусов. Клару Таусон из Дании пришлось увезти с корта на каталке после того, как у нее случился тепловой удар в матче с Юлии Путинцевой.

Clara Tauson collapsed at the beginning of the 3rd set possibly due to excessive heat, she had to retire & was wheeled off the court...she's been struggling a lot physically lately, def needs some sort of a break to sort things out pic.twitter.com/Krz8Urb4ne