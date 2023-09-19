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  4. Вероника МИРОШНИЧЕНКО: «Считаю себя украинкой, но с российским паспортом»
WTA
19 сентября 2023, 11:40 | Обновлено 19 сентября 2023, 12:53
1279
2

Вероника МИРОШНИЧЕНКО: «Считаю себя украинкой, но с российским паспортом»

Теннисистка, которая выросла в Запорожье, активно занимается вопросом смены гражданства

19 сентября 2023, 11:40 | Обновлено 19 сентября 2023, 12:53
1279
2
Вероника МИРОШНИЧЕНКО: «Считаю себя украинкой, но с российским паспортом»
Инстаграм Вероники Мирошниченко

Теннисистка Вероника Мирошниченко, которая имеет российское гражданство, рассказала, почему не считает себе россиянкой.

- Я не считаю себя обычной россиянкой, играющей под нейтральным флагом. Я родилась в москве, но выросла и провела все детство в Запорожье. Мои мама и папа, бабушка и дедушка – все из Запорожья. Я была воспитана в украинской семье, училась в обычной общеобразовательной школе практически 11 лет до момента, как уехала в США. Так что, конечно, я считаю Украину своей Родиной и считаю себя украинкой, но с российским паспортом.

Что касается ленточки, которую я одеваю на свои матчи, то я всегда их ношу с собой и даже заказала себе большое количество, так как у меня примерно десять разных кепок и на каждую я одеваю сине-желтую ленточку. Для меня это очень большой знак, что я из Украины, она всегда со мной в сердце. Когда я играю, то она мне напоминает о тех сложностях, которые проживает украинский народ, моя семья, и это добавляет мне сил во время матчей. Несмотря на то, что я играю под нейтральным флагом, что у меня российский паспорт, у меня нет никаких отношений с государством-террористом и я всегда говорю об этом в своих социальных сетях.

Я сейчас активно занимаюсь вопросом смены гражданства. Сейчас консульства работают в очень сложном режиме и мы стараемся сделать все согласно законодательства, но это сложный процесс. Сейчас мы собираем документы, которые необходимы – все справки из школы, из федерации. Работаем каждый день, чтобы быстрее это сделать. Я мечтаю о том дне, когда наконец уже выброшу этот российский паспорт.

Я общаюсь с Андреем Медведевым – нас познакомил мой тренер из Лос Анджелеса Джефф Таранго (экс-десятая ракетка мира в паре), который раньше играл на топ-уровне и очень хорошо знает Андрея уже много лет. Мой тренер хотел, чтобы я поговорила с ФТУ и рассказала о своей истории, потому что, как я уже говорила, я никогда не считала себя россиянкой, в детстве жила всегда в Украине, играла столько турниров. Я ведь играла под украинским флагом на соревнованиях ITF Juniors.

Уже когда регистрировалась на профессиональном уровне, потребовался мой паспорт, а у меня никогда не было украинского гражданства. Единственный документ, который всегда был – российский паспорт, так как я родилась в москве и, поэтому даже несмотря на то, что я не хотела менять флаг, у меня попросту не было выбора.

Андрей Медведев на связи со мной, знает о моей ситуации, помог получить справку из федерации о том, что я действительно играла украинские турниры, что у меня есть результаты официально в архивах ФТУ. Это очень поможет мне, когда будет возможность попасть в консульство, любые документы сейчас важны, – сказала Вероника.

Отметим, что Мирошниченко уступила Людмиле Киченок в матче парного разряда на турнире в Гвадалахаре.

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смена гражданства
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 2
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Віктор Коробка
На фронті теж є багато людей без українського громадянства, але які вважають себе українцями та воюють за Україну. А також є багато українських громадян в усіх регіонах України, які чекають приходу "русского мира", зливають рашкі розвідданні, коригують обстріли ракетами та шахедами. Так хто з них більш українець? Тому я особисто вважаю Мірошниченко справжньою українкою.
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0
Alexx
запорожье всегда было прокомуняцкое рыговское место .если она говорит что росла в детстве в запорожье то ни одного хорошего слова про Украину не слышала .поэтому у нее российское гражданство .Может хоть война заставит этих придурков хоть чтото изменить в сознании 
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-4
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