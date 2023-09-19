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WTA
19 сентября 2023, 10:05 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:24
133
0

Киченок и Рус успешно стартовали в Гвадалахаре

Людмила и Аранча вышли на третьих сеяных

19 сентября 2023, 10:05 | Обновлено 19 сентября 2023, 11:24
133
0
Киченок и Рус успешно стартовали в Гвадалахаре
WTA. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В матче первого круга украинка в дуэте с Аранчей Рус из Нидерландов переиграла тандема Вероника Мирошниченко / Рената Сарасуа.

Гвадалахара. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Аранча Рус – Вероника Мирошниченко / Рената Сарасуа – 3:6, 6:1, 10-4

В следующем раунде Людмила и Аранча сразятся против третьего сеяного тандема Габириєла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Ранее соревнования в Гвадалахаре в парном разряде покинула Даяна Ястремская.

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Аранча Рус Людмила Киченок WTA Гвадалахара Рената Сарасуа
Источник Sport.ua
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