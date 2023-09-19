Киченок и Рус успешно стартовали в Гвадалахаре
Людмила и Аранча вышли на третьих сеяных
Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.
В матче первого круга украинка в дуэте с Аранчей Рус из Нидерландов переиграла тандема Вероника Мирошниченко / Рената Сарасуа.
Гвадалахара. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Аранча Рус – Вероника Мирошниченко / Рената Сарасуа – 3:6, 6:1, 10-4
В следующем раунде Людмила и Аранча сразятся против третьего сеяного тандема Габириєла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Ранее соревнования в Гвадалахаре в парном разряде покинула Даяна Ястремская.
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