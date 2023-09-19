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WTA
19 сентября 2023, 09:33 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:52
84
0

Ястремская завершила борьбу в парном разряде на турнире в Гвадалахаре

Даяна и полька Магдалена Френх проиграли американскому дуэту

19 сентября 2023, 09:33 | Обновлено 19 сентября 2023, 09:52
84
0
Ястремская завершила борьбу в парном разряде на турнире в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с полькой Магдаленой Френх проиграла американскому тандему Кэролайн Доулхайд / Эйжа Мухаммад.

Гвадалахара. Первый круг парного разряда
Даяна Ястремская / Магдалена Френх – Кэролайн Доулхайд / Эйжа Мухаммад – 6:7(4), 6:7(7)

Ранее Ястремская пробилась во второй раунд одиночного разряда, где сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.

В следующем раунде победительницы встречи сразится против четвертого сеяного тандема Сюко Аояма / Эна Сибахара.

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Даяна Ястремская Магдалена Френх Кэролайн Доулхайд Эйжа Мухаммад
Источник Sport.ua
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