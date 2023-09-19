Ястремская завершила борьбу в парном разряде на турнире в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире WTA 1000 в Гвадалахаре в парном разряде.

В первом раунде украинка в дуэте с полькой Магдаленой Френх проиграла американскому тандему Кэролайн Доулхайд / Эйжа Мухаммад.

Гвадалахара. Первый круг парного разряда

Даяна Ястремская / Магдалена Френх – Кэролайн Доулхайд / Эйжа Мухаммад – 6:7(4), 6:7(7)

Ранее Ястремская пробилась во второй раунд одиночного разряда, где сыграет с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко.

В следующем раунде победительницы встречи сразится против четвертого сеяного тандема Сюко Аояма / Эна Сибахара.