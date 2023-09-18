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  4. Ястремская сыграет с Азаренко во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Гвадалахаре
WTA
18 сентября 2023, 22:06 |
344
0

Ястремская сыграет с Азаренко во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Гвадалахаре

К сожалению, Виктория уверенно обыграла Робин Монтгомери

18 сентября 2023, 22:06 |
344
0
Ястремская сыграет с Азаренко во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).

Во 2-м раунде соревнований украинка встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (WTA 23), которая на старте турнира в двух сетах обыграла Робин Монтгомери (США, WTA 147).

WTA 1000 Гвадалахара. Хард. 1/32 финала

Робин Монтгомери (США) – Виктория Азаренко – 1:6, 1:6

Даяна и Викория ранее играли между собой дважды. Счет 1:1.

Поединок украинки и представительницы рб состоится 20 сентября в 20:00 по Киеву.

В 1/32 финала турнира в Гвадалахаре Ястремская обыграла Ану Софию Санчес.

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Даяна Ястремская Виктория Азаренко WTA Гвадалахара
Источник Sport.ua
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