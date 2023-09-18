Ястремская сыграет с Азаренко во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Гвадалахаре
К сожалению, Виктория уверенно обыграла Робин Монтгомери
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 102) узнала соперницу в 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика).
Во 2-м раунде соревнований украинка встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко (WTA 23), которая на старте турнира в двух сетах обыграла Робин Монтгомери (США, WTA 147).
WTA 1000 Гвадалахара. Хард. 1/32 финала
Робин Монтгомери (США) – Виктория Азаренко – 1:6, 1:6
Даяна и Викория ранее играли между собой дважды. Счет 1:1.
Поединок украинки и представительницы рб состоится 20 сентября в 20:00 по Киеву.
В 1/32 финала турнира в Гвадалахаре Ястремская обыграла Ану Софию Санчес.
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