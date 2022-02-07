Пэн Шуай встретилась в Пекине с журналистами под присмотром чиновника

Китайская теннисистка уверяет, что у нее все хорошо, но возвращаться в теннис не собирается

  • 07.02.2022 14:02
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Пэн Шуай встретилась в Пекине с журналистами под присмотром чиновника
© L’Equipe. Пэн Шуай

Французское издание L’Equipe опубликовало интервью с китайской теннисисткой Пэн Шуай. Журналисты сообщили, что пообщаться со спортсменкой в воскресенье им удалось в пекинском отеле. Интервью продолжалось один час и было организовано через Олимпийский комитет Китая (ОКК).
 
Интервью прошло в присутствии чиновника, можно было задавать и те вопросы, которые не были прописаны при предварительном обсуждении.
 
– Вы знали о том, насколько за вас переживает международное сообщество?
– Я не была в курсе всего этого, потому что не очень много смотрю новости в иностранных медиа. Я не читаю по-английски, но слышала об этом. Во-первых, я бы хотела поблагодарить многих игроков ATP и WTA, спортсменов и руководителей, которые за меня беспокоились. Однако я не думала, что такое беспокойство возникнет. И мне интересно, почему так произошло.
 
– Что произошло после второго ноября, когда вы опубликовали пост?
– Я уже отвечала на этом вопрос во время интервью в Шанхае, а также в электронных письмах WTA и в других. Этот пост вызвал огромное недоразумение со стороны внешнего мира. Я хочу, чтобы смысл этой публикации больше не искажался. И я надеюсь, что мы не будем устраивать еще больше шумихи вокруг него. Сексуальные домогательства? Я никогда не говорила, что кто-то подвергал меня сексуальному насилию. И я никуда не пропадала, все меня видели. 
 
Ко мне приходило много сообщений и я просто не могла ответить всем. Но со своими близкими друзьями я всегда оставалась на связи. Также общалась с WTA. В конце года у многих были проблемы со связью из-за технических изменений на сайте. Я не знаю, откуда взялась эта информация, что я пропала.
 
– Почему ваш пост исчез?
– Я его удалила, потому что так захотела.
 
– Были ли у вас проблемы с властями после публикации поста?
– Я бы хотела сказать, что чувства, спорт и политика – это три очень разные вещи. Мои чувства, моя личная жизнь не должны смешиваться со спортом и политикой. Спорт не должен политизироваться, как в этом случае, когда это практически сводится к тому, чтобы повернуться спиной к олимпийскому духу. Это противоречит тому, чего хотят все в мире спорта и чего хотят спортсмены.
 
Я обычная девушка и теннисистка. Иногда я спокойная, иногда я радостная, иногда грустная. А еще мне бывает очень тяжело под давлением. Я испытываю все то же, что испытывают обычные женщины. Вы спрашиваете, могу ли я путешествовать. Раньше я выезжала за границу только играть в теннис или лечить колено. Президент МОК пригласил меня приехать в Лозанну, когда ситуация с пандемией стабилизируется.
 
– Вы все еще профессиональная теннисистка?
– В моем сердце я навсегда останусь теннисисткой, но сейчас я не тренируюсь. Намерена ли я продолжать карьеру? Может быть, в команде ветеранов (смеется). Иногда трудно попрощаться и уйти на пенсию. Многие люди меня об этом спрашивают. Но даже если я не участвую в профессиональных турнирах, я остаюсь теннисисткой. Из-за пандемии многие соревнования были отменены. Так что давайте сначала переживем эту пандемию, которая оказалась такой большой проблемой. Я никогда бы не подумала, что подобное (отмена турниров) будет происходить.
 
– Почему вы перестали играть?
– Если учесть мой возраст, несколько операций и пандемию, то мне будет трудно вернуться на необходимый уровень физической подготовки. Больше 10 лет мне требовались уколы в колено, примерно семь лет назад я перенесла две операции. За последние пять лет перенесла еще три. Это серьезная травма. До пандемии я раз в два-три месяца летала в Мюнхен делать инъекции. А сейчас из-за пандемии планировать что-то невозможно. Нужно путешествовать, проходить карантин, тренироваться. Для меня практически невозможно вернуться к нормальному распорядку тренировок и восстановления.
 
– Французский теннисист Николя Маю просил вам передать, что хотел бы сыграть с вами микст на Ролан Гаррос. Вы бы приняли такое предложение?
– Боюсь, я не потяну. У профессионалов очень высокий уровень, игра для меня идет слишком быстро. Требования к физической подготовке, реакции очень высокие. Так что я смогу играть только ветеранские турниры, когда завершу карьеру. Но очень ему благодарна за предложение, – сказала теннисистка.

В прошлом году Шуай с помощью социальных сетей заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, после чего перестала выходить на связь. Молчание Пэн длилось около двух недель и вызвало серьезное беспокойство в теннисном мире. С тех пор ситуация с Шуай оставляла очень много вопросов.

Источник — L'Equipe

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