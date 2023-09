Юрген КЛОПП: «Я полностью предан Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможной работе в сборной Германии:

«Я полностью предан «Ливерпулю». Мое сердце находится здесь, в Ливерпуле. Вы не можете просто вырезать последние 8 лет. Я подписал новый контракт и, если я правильно помню, я был в трезвом состоянии и никто не заставлял меня это делать. Это было мое решение».

Напомним, весной 2022 года Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2026 года. Ранее его агент тоже говорил, что пока у немца контракт с «Ливерпулем», работа в национальной сборной Германии не рассматривается.

