Юрген КЛОПП: «Я полностью предан Ливерпулю»
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал слухи о возможной работе в сборной Германии
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможной работе в сборной Германии:
«Я полностью предан «Ливерпулю». Мое сердце находится здесь, в Ливерпуле. Вы не можете просто вырезать последние 8 лет. Я подписал новый контракт и, если я правильно помню, я был в трезвом состоянии и никто не заставлял меня это делать. Это было мое решение».
Напомним, весной 2022 года Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2026 года. Ранее его агент тоже говорил, что пока у немца контракт с «Ливерпулем», работа в национальной сборной Германии не рассматривается.
Jurgen Klopp on German NT job: “I am committed to loyalty to Liverpool. My heart is here in Liverpool” 🔴 #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2023
“You can't just cut out the last eight years. I signed a contract here and, as far as I can remember, I wasn't drugged or tied up when I signed it… my clear decision”. pic.twitter.com/V8KHF7e3PL
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