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  4. Юрген КЛОПП: «Я полностью предан Ливерпулю»
Англия
20 сентября 2023, 18:34 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:51
214
0

Юрген КЛОПП: «Я полностью предан Ливерпулю»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал слухи о возможной работе в сборной Германии

20 сентября 2023, 18:34 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:51
214
0
Юрген КЛОПП: «Я полностью предан Ливерпулю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможной работе в сборной Германии:

«Я полностью предан «Ливерпулю». Мое сердце находится здесь, в Ливерпуле. Вы не можете просто вырезать последние 8 лет. Я подписал новый контракт и, если я правильно помню, я был в трезвом состоянии и никто не заставлял меня это делать. Это было мое решение».

Напомним, весной 2022 года Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до лета 2026 года. Ранее его агент тоже говорил, что пока у немца контракт с «Ливерпулем», работа в национальной сборной Германии не рассматривается.

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Источник Фабрицио Романо
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