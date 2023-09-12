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12 сентября 2023, 02:35 | Обновлено 12 сентября 2023, 02:49
19
0

Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира в Кэри

В 1/16 финала украинец победил Энцо Куако

12 сентября 2023, 02:35 | Обновлено 12 сентября 2023, 02:49
19
0
Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира в Кэри
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 1/16 финала челленджера в Кэри, а котором встречались украинец Илья Марченко и француз Энцо Куако.

Несмотря на то, что букмекеры предпочитали оппонента украинца, именно Марченко в двух сетах сумел одержать победу.

Мужчины. Челленджер в Кэри. Хард.

Илья Марченко (АТР 273) – Энцо Куако (АТР 178) – 2:0 (6:4, 7:6).

Далее по сетке украинца будет ждать британец Сэмюэл.

Напомним, сегодня на турнире в Сан-Диего будет играть украинка Калинина против Каролины Плишковой, за выступлениями которой можно будет посмотреть в прямой трансляции.

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Илья Марченко
Источник Sport.ua
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