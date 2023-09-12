Илья Марченко вышел в 1/8 финала турнира в Кэри
В 1/16 финала украинец победил Энцо Куако
Состоялся поединок 1/16 финала челленджера в Кэри, а котором встречались украинец Илья Марченко и француз Энцо Куако.
Несмотря на то, что букмекеры предпочитали оппонента украинца, именно Марченко в двух сетах сумел одержать победу.
Мужчины. Челленджер в Кэри. Хард.
Илья Марченко (АТР 273) – Энцо Куако (АТР 178) – 2:0 (6:4, 7:6).
Далее по сетке украинца будет ждать британец Сэмюэл.
Напомним, сегодня на турнире в Сан-Диего будет играть украинка Калинина против Каролины Плишковой, за выступлениями которой можно будет посмотреть в прямой трансляции.
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