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WTA
12 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 12 сентября 2023, 00:17
97
0

Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Сан-Диего

12 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 12 сентября 2023, 00:17
97
0
Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

12 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.

В первом раунде соперницей украинки станет экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№34 WTA). Встреча начнется четвертым запуском на центральном корте после матча Саснович – Бенчич. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки сыграли два матча, оба выиграла чешка.

В следующем раунде победительница встречи сразится против четвертой сеяной Барборы Крейчиковой.

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Источник Sport.ua
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