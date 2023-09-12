Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Сан-Диего
12 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Сан-Диего.
В первом раунде соперницей украинки станет экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№34 WTA). Встреча начнется четвертым запуском на центральном корте после матча Саснович – Бенчич. Ориентировочное время начала поединка – 05:00 по Киеву.
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Ранее девушки сыграли два матча, оба выиграла чешка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против четвертой сеяной Барборы Крейчиковой.
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