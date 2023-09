Антони прокомментировал фото, на котором его девушка в крови

Правый вингер «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал фото, на котором голова его девушки Габриэлы в крови:

«Я не трогал ее. Я никогда не трогал ее. Я бы никогда не ударил кого-нибудь головой. Когда она прислала мне фото, я уже ушел, я уже был дома. Я был с ней в отеле ранее, и она не пострадала. Я не знаю...

Мы были там, я взял ее на руки и успокоил, спустя некоторое время она успокоилась. Мы поговорили, и я пошел домой».

Напомним, 23-летний бразилец обвиняется в домашнем насилии. Поэтому его уже исключили из состава сборной Бразилии.

