«Я вытащу тебя из этого кошмара». Санчо последует примеру Роналду?

Британский журналист Пирс Морган выступил с публичным призывом к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Он пригласил игрока в свое ток-шоу для откровенного разговора.

«Привет, Джейдон, приходи на Piers Uncensored (шоу Пирса Моргана – Прим.), и я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом», – написал Морган в твиттере.

Как известно, накануне, 3 сентября, после матча «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» (1:3) наставник манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что Джейдон Санчо не играл, так как не был убедителен на тренировках. Игрок тренеру ответил, заявив, что нельзя верить всему, что говорят. Клуб, напомним, встал на сторону тренера и вингеру грозят санкции.

Напомним, осенью прошлого года Пирс Морган взял интервью у Криштиану Роналду. Во время разговора португалец раскритиковал тен Хага и весь «Манчестер Юнайтед». Вскоре после этого клуб расторг контракт с нападающим.

Hi Jadon, come on @PiersUncensored and I’ll get you out of this Ten Hag nightmare. https://t.co/PbmWdGs7UI