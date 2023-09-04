Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я вытащу тебя из этого кошмара». Санчо последует примеру Роналду?
Англия
04 сентября 2023, 20:33 | Обновлено 04 сентября 2023, 20:46
701
0

«Я вытащу тебя из этого кошмара». Санчо последует примеру Роналду?

Вингера «Ман Юнайтед» вызывают на откровенность

04 сентября 2023, 20:33 | Обновлено 04 сентября 2023, 20:46
701
0
«Я вытащу тебя из этого кошмара». Санчо последует примеру Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Британский журналист Пирс Морган выступил с публичным призывом к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Он пригласил игрока в свое ток-шоу для откровенного разговора.

«Привет, Джейдон, приходи на Piers Uncensored (шоу Пирса Моргана – Прим.), и я вытащу тебя из этого кошмара с тен Хагом», – написал Морган в твиттере.

Как известно, накануне, 3 сентября, после матча «Манчестер Юнайтед» с «Арсеналом» (1:3) наставник манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что Джейдон Санчо не играл, так как не был убедителен на тренировках. Игрок тренеру ответил, заявив, что нельзя верить всему, что говорят. Клуб, напомним, встал на сторону тренера и вингеру грозят санкции.

Напомним, осенью прошлого года Пирс Морган взял интервью у Криштиану Роналду. Во время разговора португалец раскритиковал тен Хага и весь «Манчестер Юнайтед». Вскоре после этого клуб расторг контракт с нападающим.

По теме:
КЛОПП: «Салах наш футболист и хочет здесь играть»
РУСИН: «У меня плохой английский, команда готова предоставить переводчика»
Санчо грозят санкции. МЮ поддержал тен Хага
Джейдон Санчо Пирс Морган Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко
Футбол | 04 сентября 2023, 19:11 0
Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко
Источник: Карпаты хотели подписать лидера Днепра-1 Бланко

О переходе договориться не удалось

Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Футбол | 04 сентября 2023, 16:20 10
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем

Денис Гармаш теперь находится в статусе свободного агента

Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Бокс | 04.09.2023, 10:43
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Теннис | 04.09.2023, 08:14
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Теннис | 04.09.2023, 07:20
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
03.09.2023, 21:11 22
Футбол
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
02.09.2023, 22:40 15
Волейбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
03.09.2023, 23:45
Волейбол
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
03.09.2023, 08:55 2
Футбол
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
03.09.2023, 16:32 10
Футбол
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
03.09.2023, 16:56 21
Футбол
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 6
Футбол
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
02.09.2023, 16:02 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем