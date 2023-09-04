Санчо грозят санкции. МЮ поддержал тен Хага

Клуб «Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера команды Эрика тен Хага в конфликте с игроком Джейдоном Санчо.

Как известно, Санчо не попал в заявку «Ман Юнайтед» на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). Тен Хаг объяснил, что полузащитник не впечатлил его до игры. Санчо ответил: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!».

Источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» применит к Санчо дисциплинарные санкции. Официального заявления по ситуации не будет. Сам тен Хаг также не будет комментировать ситуацию публично.