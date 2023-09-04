Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Санчо грозят санкции. МЮ поддержал тен Хага
Англия
04 сентября 2023, 17:17 | Обновлено 04 сентября 2023, 17:29
333
0

Санчо грозят санкции. МЮ поддержал тен Хага

Клуб накажет вингера

04 сентября 2023, 17:17 | Обновлено 04 сентября 2023, 17:29
333
0
Санчо грозят санкции. МЮ поддержал тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Клуб «Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера команды Эрика тен Хага в конфликте с игроком Джейдоном Санчо.

Как известно, Санчо не попал в заявку «Ман Юнайтед» на матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). Тен Хаг объяснил, что полузащитник не впечатлил его до игры. Санчо ответил: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!».

Источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» применит к Санчо дисциплинарные санкции. Официального заявления по ситуации не будет. Сам тен Хаг также не будет комментировать ситуацию публично.

По теме:
Расмус ХОЙЛУНД: «Моя мечта стала реальностью»
Тапсоба продлит контракт с Байером. Им интересовались МЮ и Тоттенхэм
Скандал в МЮ. Санчо ответил тен Хагу: устал быть козлом отпущения
Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Guardian
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Футбол | 03 сентября 2023, 21:11 20
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед

Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:1

Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Футбол | 03 сентября 2023, 17:41 12
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жиронцев»

Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Футбол | 03.09.2023, 16:32
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Бокс | 04.09.2023, 10:43
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Юношеская сборная Украины сыграет четыре спарринга, соперники известны
Футбол | 04.09.2023, 11:35
Юношеская сборная Украины сыграет четыре спарринга, соперники известны
Юношеская сборная Украины сыграет четыре спарринга, соперники известны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
03.09.2023, 20:40 18
Футбол
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
03.09.2023, 08:55 2
Футбол
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
03.09.2023, 23:45
Волейбол
Русин вернулся в Украину из Франции
Русин вернулся в Украину из Франции
02.09.2023, 17:00 1
Футбол
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
04.09.2023, 07:20 8
Теннис
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
Сборная Украины проиграла уже третий матч на чемпионате Европы
02.09.2023, 22:40 15
Волейбол
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02 3
Футбол
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
02.09.2023, 16:02 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем