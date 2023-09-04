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Англия
04 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 04 сентября 2023, 03:47
134
0

Скандал в МЮ. Санчо ответил тен Хагу: устал быть козлом отпущения

Коуч сообщил, что Санчо не попал в состав из-за плохих выступлений на тренировках

04 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 04 сентября 2023, 03:47
134
0
Скандал в МЮ. Санчо ответил тен Хагу: устал быть козлом отпущения
Getty Images/Global Images Ukraine. Санчо и тен Хаг

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо отреагировал на слова главного тренера команды Эрика тен Хага.

После поражения от «Арсенала» (1:3) в матче 4-го тура АПЛ тен Хага спросили, почему Санчо не попал в заявку команды на игру.

Нидерландский коуч Эрик тен Хаг сообщил, что Санчо не попал в состав из-за плохих выступлений на тренировках:

«Мы не включили его в состав на основе его результатов на тренировках. В МЮ нужно каждый день показывать уровень. В атаке у нас есть варианты, поэтому в этой игре мы его не выбрали».

Джейдон Санчо в твиттере жестко отреагировал на ситуацию:

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не соответствуют действительности. Я очень хорошо проявил себя на тренировках на этой неделе. Я думаю, что не попал в заявку по другим причинам, в которые не буду вдаваться. Я долгое время был козлом отпущения, и это несправедливо!

Все, что я хочу делать, – это играть в футбол с улыбкой на лице и приносить пользу своей команде. Я уважаю все решения, принимаемые тренерским штабом, я играю с фантастическими игроками и благодарен за это, и я знаю, что каждую неделю меня ждет вызов. Я буду продолжать бороться за эту эмблему, несмотря ни на что!»

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Источник Twitter
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