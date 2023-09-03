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  4. Арсенал – Ман Юнайтед – 3:1. Яркая концовка. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Арсенал
03.09.2023 18:30 – FT 3 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
03 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:03
757
0

Арсенал – Ман Юнайтед – 3:1. Яркая концовка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Английской Премьер-лиги

03 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 03 сентября 2023, 23:03
757
0
Арсенал – Ман Юнайтед – 3:1. Яркая концовка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура АПЛ Арсенал в зрелищном стиле вырвал победу у Ман Юнайтед (3:1).

Канониры в топ-матче игрового дня АПЛ обыграли МЮ. Два гола были забиты Арсеналом в компенсированное время.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 76 минут и был заменен.

Английская Премьер-лига. 4-й тур, 3 сентября

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+7, Жезус, 90+11 – Решфорд, 26

Видеообзор матча

События матча

90’ +11
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Арсенал).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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