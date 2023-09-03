В матче 4-го тура АПЛ Арсенал в зрелищном стиле вырвал победу у Ман Юнайтед (3:1).

Канониры в топ-матче игрового дня АПЛ обыграли МЮ. Два гола были забиты Арсеналом в компенсированное время.

Украинец Александр Зинченко провел на поле 76 минут и был заменен.

Английская Премьер-лига. 4-й тур, 3 сентября

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+7, Жезус, 90+11 – Решфорд, 26

Видеообзор матча